Blindgänger Erneuter Bombenfund in Neu-Ulm

Neu-Ulm / Amrei Groß

Auf dem Gelände der Baustelle Südstadtbogen ist gestern Nachmittag bei Erdarbeiten erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie Stadt, Polizei, Feuerwehr und Bayerisches Rotes Kreuz am Abend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilten, handle es sich bei der 500 Kilogramm schweren amerikanischen Fliegerbombe um dasselbe Modell wie bei der letzten Entschärfung Mitte März. Der Blindgänger ist durch den Kampfmittelräumdienst bereits gesichert; er soll am kommenden Freitag, 13. April, entschärft werden.

Hierzu sei zwingend die Einrichtung einer Sicherheitszone notwendig, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Marcus Hörmann. Diese erstrecke sich in Nord-Süd-Richtung über einen Radius von 450 Metern und in Ost-West-Richtung von 500 Metern. Alle Anwohner in diesem Bereich müssen ihre Wohnungen verlassen; insgesamt werden bis zu 12 000 Personen von der neuerlichen Evakuierung betroffen sein. „Wir wissen, dass das eine Belastung darstellt“, sagte Hörmann. „Aber es hilft nichts.“ Er hoffe auf dasselbe Verständnis, dass die Betroffenen den Einsatzkräften bereits beim letzten Mal entgegen gebracht hatten.

Evakuierung beginnt um 8 Uhr

Dass die Entschärfung dieses Mal an einem Werktag stattfindet, mache die Sache nicht einfacher, sagte der Neu-Ulmer Polizeichef weiter. Beginn der Evakuierung ist am Freitag um 8 Uhr. Wer nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkommt, findet in der Turnhalle der Weststadtschule in der Schießhausallee Unterschlupf. Alle Innenstadtbewohner sollen ab 7 Uhr auf Durchsagen achten und ihre Radios einschalten.

Ebenfalls ab 7 Uhr werden alle Straßen, die sich in der Sicherheitszone befinden, gesperrt. Ab 7.30 Uhr wird der ÖPNV umgeleitet; Züge der Deutschen Bahn halten dann nicht am Neu-Ulmer Hauptbahnhof, sondern fahren direkt weiter in Richtung Ulm. An der Berufsschule fällt der Unterricht voraussichtlich aus. Geschäfte und Firmen im Sicherheitsbereich sind geschlossen. Die Donauklinik bleibt wie beim letzten Mal von einer Evakuierung verschont – durch pures Glück, wie Pressesprecherin Sandra Lützel von der Stadt Neu-Ulm betont: „Die Bombe liegt vor einer großen Metallspundwand, die sie abschirmt“, erklärte sie. Wäre das nicht der Fall, müsste der Evakuierungsradius deutlich ausgedehnt werden.