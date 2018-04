Gesellschaft Erklärung der islamischen Gemeinden

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

In einer gemeinsamen Erklärung von acht islamischen Gemeinden in Ulm und Neu-Ulm verurteilen die Unterzeichner den Brandanschlag auf das Moscheegebäude von Milli Görüs und rufen zu einem „friedlichen Zusammenleben in unserer Stadt“ auf. Bei zunehmendem Hass sei es wichtig, sich auszutauschen und gemeinsam der Gewalt entgegenzutreten.

In der von acht Organisationen unterzeichneten Erklärung – darunter Milli Görüs Ulm und Neu-Ulm, die Ditib-Moschee, die islamisch-bosnische Gemeinde, die islamisch-albanische Gemeinde und der Verband der islamischen Kulturzentren – heißt es, dass sich alle aufgezählten Gemeinden als „lebendiger Teil der Stadt Ulm“ verstehen und sich seit Jahren für ein „harmonisches Miteinander“ einsetzen würden.

Besonders der Besuch des Rates der Religionen habe den Zusammenhalt der Religionsgemeinschaften bestätigt, heißt es weiter (wir berichteten). Für die Aufklärung des Brandanschlags setzen die Unterzeichner ihre Hoffnung in die Polizei und die zuständigen Behörden, die Ende vergangener Woche tatsächlich vier Verdächtige ermittelt und festgenommen haben.

Kurdische Syrer als Täter?

Dabei handelt es ich um vier Männer im Alter von 18, 24 und 27 Jahren. Wegen deren kurdischer Zugehörigkeit geht die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Stuttgart auch von politischen Motiven für diese Tat aus. So wie in vielen anderen Fällen in ganz Deutschland, wo seit dem Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien und deren Kampf gegen kurdische Einheiten die Zahl der Anschläge auf türkische Einrichtungen wie Moscheen in Deutschland stark gestiegen ist. Die Zahlen schwanken zwischen 27 und etwa 60 solcher Taten.

Wie berichtet, hatten Unbekannte in der Nacht auf den 19. März mehrere Brandsätze gegen einen zum Moscheegebäude an der Schillerstraße gehörenden Lebensmittelladen geschleudert. Der Brandsatz konnte die Scheibe aber nicht durchschlagen und detonierte an der Hauswand, wo er wenig Schaden anrichten konnte. Drei weitere amateurhaft gefertigte Brandsätze in Bierflaschen standen unbenutzt vor dem Gebäude.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt dennoch wegen des Verdachts des versuchten Mordes, weil sich in der Nacht auf Montag acht Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten. Die Verdächtigen kommen aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und aus Ravensburg. Ob es Asylbewerber sind, konnte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Alle vier sitzen derzeit in Untersuchungshaft.