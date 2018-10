Gesang Ergreifend tönende Gebete

ulm / Burkhard Schäfer

Dass dem Calmus Ensemble zurecht ein hervorragender Ruf vorauseilt, sollte sich im Ulmer Münster auf denkbar schönste Weise beweisen. Die Musiker – Anja Pöche (Sopran), Stefan Kahle (Countertenor), Tobias Pöche (Tenor), Ludwig Böhme (Bariton) und Manuel Helmeke (Bass) –, alles ehemalige Thomaner und schon allein aus diesem Grund mit den höheren Weihen der Bach-Stadt Leipzig versehen, sind nicht nur berühmt für ihre hoch kultivierte Stimmkunst, sondern auch für die außergewöhnlichen Programme, mit denen sie ihr Publikum immer wieder überraschen und beglücken.

Am Samstag nun lautete das Motto „Prayer“, also Gebete. Zu hören waren vier Komponisten: Josef Gabriel Rheinberger, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Heinrich Schütz und John Tavener. Und diese vier Tonsetzer, jeder von ihnen ein Exponent seiner Zeit, reichten sich im Münster über die Jahrhunderte hinweg gleichsam die Hand. Es war, mit anderen Worten, ein buchstäblich epochales Wechselgespräch, in das die Musiker die Komponisten und ihre vertonten Gebete miteinander brachten und so die Unterschiede, vor allem aber auch Gemeinsamkeiten über alle Konfessions- und Ländergrenzen hinweg ganz neu erfahrbar machten.

Symmetrische Blöcke

Das Konzert war in vier symmetrisch aufeinander bezogene Blöcke unterteilt und die Reihenfolge samt Dramaturgie blieb in jedem Block gleich: Den Auftakt bildete jeweils Rheinberger (seine vier „Gebete“ waren den „Fünf Motetten“ op. 163 entnommen), darauf folgte Palestrina (das Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei aus der „Missa Admirabile Commercium“), dann Schütz (die Psalmen Nummer 96, 84, 72 und 4 aus „Becker Psalter“) und, am Ende eines jeden Durchlaufs, „Prayer“ von Tavener („They Are All Gone into The World Of Light“, „A Cradle Song“, „The Lord’s Prayer“ und „Prayer for the Healing of the Sick“).

Für die Werke des vor fünf Jahren verstorbenen Briten hatten sich die Musiker etwas Besonderes einfallen lassen: Sie verließen die Bühne, pro Block in eine andere Himmelsrichtung des Münsters, und sangen die Lieder aus dem Hintergrund, was insbesondere Taveners erstes Gebet in ein mystisches Licht tauchte, das wie aus dem Jenseits hervorzuleuchten schien.

Das Konzept des Abends ging auf eine grandiose, fast überwältigende Weise auf. Mit den beiden glänzend dargebotenen Zugaben – unter anderem „Der Mond ist aufgegangen“ – schlug das Ensemble ganz andere Töne an. Der schier nicht enden wollende Schlussapplaus war hoch verdient.