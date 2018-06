Kontrolle Erfolgreiche Rauschgiftbekämpfung

Neu-Ulm / swp

Die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität geht weiter. Bei Kontrollen am Mittwochabend waren die Streifen des Operativen Ergänzungsdienstes (OED) recht erfolgreich: Zwischen 18 und 19 Uhr trafen sie – unabhängig voneinander – zwei junge Männer am Donauufer an, die in der Öffentlichkeit kifften. Bei dem 21-Jährigen wurden später in seinem Zimmer noch rund 30 Gramm Marihuana und eine Ecstasy-Tablette gefunden. In der Wohnung des 25-Jährigen fanden die Beamten ebenfalls knapp 30 Gramm Marihuana, etwas Kokain, sowie ein verbotenes Butterflymesser. Gegen Mitternacht überprüften die Streifen dann in der Wiblinger Straße noch mehrere Fahrzeuge. Dabei fielen ein 31-Jähriger und ein 42-Jähriger auf, die unter Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Bei beiden folgten jeweils eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel.