Die Erdbeersaison geht los. Egal ob mit Zucker, Schlagsahne oder einfach pur, die rote süße Frucht zählt zu den beliebtesten überhaupt. Und bald hat sie wieder Hochsaison. Nicht nur in Ulm und der Region zieren spätestens ab Anfang Juni wieder tausende von Erdbeeren die Felder für Selbstpflücker. Doch wo genau liegen sie und wann haben sie geöffnet.

Hier alle Infos zu Standort und Öffnungszeiten der Erdbeerfeldern in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm in einer interaktiven Karte.

Sollte die Karte nicht angezeigt werden, dann einfach auf diesen Link zur Karte der „ Erdbeerfelder in Ulm und der Region “ klicken.

Haben wir einSchicke uns einfach die Infos (Name oder Betreiber, Standort und Öffnungszeiten) per Mail mit dem Betreff Erdbeerfeld an online-redaktion@swp.de . Besten Dank und viel Spaß beim Pflücken!