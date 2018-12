Justiz Enttäuschende Antwort des Ministers

Ulm / Hans-Uli Mayer

„Dass das Ministerium sein Bedauern ausdrückt, ist das Positive. Das ist aber auch das Einzige.“ Die Ulmer Rechtsanwältin Christina Seng-Roth ist nicht sehr zufrieden mit der Antwort, die sie auf eine Beschwerde hin jetzt vom Justizministerium bekommen hat. Die Ulmer Juristin hatte im Sommer als Nebenklägerin einen 61-jährigen Mann vertreten, der in der Ulmer Justizvollzugsanstalt über Tage hinweg mehrfach von einem Mitgefangenen brutal geschlagen und misshandelt worden war, und bei einer Vergewaltigung mit einer Plastikgabel auch noch schwere innere Verletzungen erlitten hatte.

Der Täter, ein 19-jähriger vielfach vorbestrafter Mann, ist zwischenzeitlich zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden, hat aber Revision eingelegt. Doch es ist nicht das Urteil, das die Anwältin kritisiert, es sind die Zustände im Ulmer Gefängnis, die mangelnde Fürsorgepflicht gegenüber den Gefangenen und das „Systemversagen“, wie sie in einem Brief an Justizminister Guido Wolf geschrieben hat.

Die Antwort fällt für Seng-Roth ernüchternd aus. Ihr Mandant hatte im Oktober/November vergangenen Jahres eigentlich nur eine Kurzstrafe abzusitzen. Eigentlich, denn wegen Platzmangel in der Kurzstrafenabteilung wurde er kurzerhand in das Untersuchungsgefängnis gesteckt, in dem ein sehr viel rauerer Umgang herrscht.

Mehr Häftlinge, wenig Personal

Die Anstaltsleitung steckte den 61-Jährigen zu einem 19-jährigen Gewalttäter in eine Doppelzelle, was nicht die erhoffte besänftigende Wirkung hatte, sondern in dem Gewaltexzess gipfelte. In einer Notoperation musste dem Opfer ein künstlicher Darmausgang gesetzt werden.

„Wir haben die Situation zunehmender Häftlingszahlen, die Gefängnisse sind überbelegt. Nur mehr Personal gibt es nicht. Das läuft unweigerlich in die Krise“, erinnert die Anwältin das Land an dessen gesetzliche Pflicht, für die Unversehrtheit von Gefangenen zu sorgen. Das Ministerium antwortet aber nur, dass es sich um bauliche und personelle Erleichterung bemüht – ein schwacher Trost.

Vor allem die Aussage, dass es auch künftig unausweichlich sei, Strafhäftlinge wegen Platzmangel im Untersuchungsgefängnis unterzubringen, sei beschämend. „Das verstehe ich noch für ein oder zwei Tage. Aber wenn die Ausnahme zur Regel wird, stimmt etwas nicht“, sagt sie. Sie fürchtet, dass in den Gefängnissen des Landes eine „wahnsinnige Dunkelziffer“ von nicht entdeckten oder geahndeten Fällen von Misshandlung gibt.