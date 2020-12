Heidi Jabusch ist studierte Ernährungswissenschaftlerin. Nach ihrem Studium arbeitete sie in einer Rehaklinik für Kinder und Jugendliche. Ihr Schwerpunkt war es, Ernährungsunterricht und Kochstunden für übergewichtige Kinder und deren Familien zu halten. „Irgendwann wollte ich nicht nur die Ernährungsseite abdecken, sondern auch den Bewegungsteil verstehen und anwenden. Somit bin ich als Quereinsteiger in die Fitnessbranche gerutscht. Hier habe ich ein paar Jahre als Kurstrainerin und Ernährungsberaterin gearbeitet“, erzählt die Ulmerin. Mittlerweile ist sie seit fünf Jahren selbstständig. Im Bereich Ernährung und Fitness versucht sie, gemeinsam mit Privatpersonen und Unternehmen, einen gesunden Lebensstil zu etablieren. Hierzu gibt sie Kochkurse und Ernährungsberatungen, hält Vorträge und ist als Yogatrainerin tätig. Bis Corona kam. Viele ihrer Tätigkeitsfelder entfielen dadurch.

Es war nicht einfach

Doch Heidi Jabusch warf die Flinte nicht ins Korn und setzte sich daran, einen lange gehegten Traum in die Tat umzusetzen: ein eigenes Kochbuch. Die Arbeiten daran begannen im Frühjahr. Von der Konzeption über die Rezepte und Fotos bis hin zum Layout entstand alles in Eigenregie. Das war nicht immer einfach. „Was ich schwierig fand, war das Design des Buches selbst. Ich habe keinerlei Erfahrung mit Grafikprogrammen oder dem Layouten. Das hat mich tatsächlich manchmal auf die Palme gebracht“, erinnert sich die frisch gebackene Autorin: „Das Erstellen und Optimieren der Rezepte ist mir dafür gar nicht schwer gefallen. Ich koche und esse für mein Leben gerne und freue mich immer sehr, wenn ich mit meinen Rezepten auch andere Menschen zu einem gesünderen Lebensstil motivieren kann.“

60 Rezepte für alle

Die viele Arbeit und das „Reinfuchsen“ in unbekanntes Terrain hat sich gelohnt, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen. Entstanden ist „Mach’s mal Veg!“, ein Kochbuch mit 60 rein pflanzlichen Rezepten, bei welchen auf viele relevante Dinge für eine ausgewogene Ernährung geachtet wurde. Egal ob man sich schon länger vegan ernährt, gerade erst damit anfängt tierische Produkte zu reduzieren oder einfach Lust hat, ein paar neue, alltagstaugliche und pflanzliche Gerichte zu entdecken – das Kochbuch richtet sich an alle. Anfang November war es dann endlich soweit. Heidi Jabusch hielt das erste Exemplar von „Mach’s mal Veg! Durch pflanzenbasierte Ernährung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden“ in Händen. Das Kochbuch vertreibt sie nun in ihrem Onlineshop.