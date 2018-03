Konzert Entdeckung in der Christuskirche

Ulm / Andrea Fadani

Die Liturgie, also die Ordnung der religiösen Riten des Gottesdienstes, war für Dirigent Thomas Mandl die geistige Klammer des Konzerts mit dem Collegium musicum und dem Kammerchor Salzburg in der Christuskirche. Dabei stand am Anfang die herausfordernde Berliner Messe von Arvo Pärt, bei der Mandl Chor und Orchester in der komplexen Struktur des Werkes meisterhaft führte.

Als Gegensatz zu diesem Werk erklangen danach A-cappel­la-Chöre aus der selten gespielten Liturgie des heiligen Chrysostomos von Tschaikowsky. Dabei handelt es sich um orthodoxe Musik, bei der der Kammerchor Salzburg, der seit 2015 auch von Mandl geleitet wird, zeigen konnte, wie klangschön diese Musik zelebriert werden kann.

Klug setzte Mandl fünf Sätze aus den Jahreszeiten für Streicher von Tschaikowsky dagegen, die bewiesen, wie gut das Collegium auch im 51. Jahr seines Bestehens aufgestellt ist. Für Mandl sind diese Streichersätze eine Fortsetzung der Liturgie in der weltlichen Sphäre. Unter der Konzertmeisterin Consuelo Valdés betörte das Collegium mit großem Schmelz in der Barkarole oder spielte schmissig den Karneval.

Die große Entdeckung des Konzerts war die Kantate Laetare für Chor, Streichorchester und Trompeten von Reinhard Schwarz-­Schil­ling, einem Schüler von Braunfels und Kaminski. Ein klangstarkes Werk, tonal gefasst und mit Rückgriffen auf barocke Formen. Sein Sohn Christian Schwarz-Schilling, der ehemalige Bundespostminister, kam zu dieser Aufführung und war sichtlich begeistert. Mandl und seinen Ensembles gelang ein starkes Konzert.