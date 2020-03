Die SWU setzen auf die Mithilfe ihrer Kunden: Sie sollen ihre Zählerstände selbst ablesen, was viele aber bereits ohnehin tun. In dieser Woche erhalten rund 3000 Haushalte von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) eine frankierte Zählerablesekarte zugesandt, vornehmlich am Eselsberg. In der Woche von 6. April an sind dann Haushalte in Lehr an der Reihe. Der Grund: Die Ableser der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze kommen vorläufig nicht mehr ins Haus – aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Brief der Stadtwerke enthält eine abtrennbare Zählerkarte, auf der die Zählernummer gedruckt ist. Das Anschreiben erklärt zudem, wie die unterschiedlichen Zählertypen richtig abgelesen werden. Die ermittelten Zählerstände – für Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme – können entweder per Post an die Stadtwerke gesandt werden oder online über www.ulm-netze.de gemeldet werden.

Es wird darum gebeten, die Zählerstände bis spätestens zu dem auf der Karte angegebenen Datum zurückzumelden. Geht die Meldung verspätet oder gar nicht ein, werden die Zählerstände auf Grundlage der zuletzt ermittelten Verbräuche geschätzt, heißt es.