Kommentar Christine Liebhardt zur Postkarten-Aktion „Frauen bewegen Ulm“ Endlich im Fokus

Christine Liebhardt

Allzu lange ist es nicht mehr hin, bis in Ulm der Gemeinderat neu gewählt wird – das steht im Frühjahr 2019 an. Dann wird es genau hundert Jahre und ein paar Monate her sein, dass Frauen in Deutschland erstmals ihr im Jahr zuvor erkämpftes Wahlrecht einsetzen konnten. Und 52 Jahre, seit in Ulm die erste Frau Stadträtin wurde.

Lang her? Von wegen! Wer heute hundert Jahre alt wird, war schon auf der Welt, als Frauen noch nicht wählen durften. Dass sie sich dieses Recht erkämpft haben und im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts noch viele weitere, dafür waren auch Ulmerinnen verantwortlich. Toll, dass das städtische Frauenbüro ihre Namen im Jubiläumsjahr so bekannt machen will, wie sie es ohne Zweifel verdienen. Wer weiß, vielleicht berücksichtigt die Stadtverwaltung die eine oder andere sogar, wenn mal wieder eine Straßenbenennung ansteht.

Schade ist allerdings, dass „Frauen bewegen Ulm“ sich den Pionierinnen nur biographisch annähert. Wer waren diese Kämpferinnen, was hat sie motiviert? Ja, es ist eine mühselige Arbeit, die Historikerin Marie-Kristin Hauke im Stadtarchiv leistet. Doch es bleibt zu hoffen, dass es zum Ende des Projekts wie angedacht noch eine Ausstellung gibt. Eine, die die Daten mit Leben füllt.