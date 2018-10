Kommentar Rudi Kübler zum Umbruch in der vh Ende einer Ära

ruk

Wenn Dagmar Engels am 1. Mai 2019 die vh verlässt, dann geht eine Ära zu Ende. Wer hätte das gedacht? Engels und Ära – dass die vh-Leiterin in einem Atemzug mit einer solchen Begrifflichkeit genannt wird, hätten anfangs nur wenige Beobachter für möglich gehalten. Intern schlug der „Neuen“ heftiger Gegenwind entgegen, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen prägten das Klima im EinsteinHaus. Was die Auguren veranlasste, Engels’ Verfalldatum auf ein paar Jährchen zu begrenzen. Allenthalben hieß es: Sie kann’s nicht. Sollte sie ein Fehlgriff sein, nachdem die Einrichtung unter ihrem Vorgänger Manfred Escherig bereits in turbulentes Fahrwasser geraten war?

Die promovierte Historikerin strafte alle Kritiker Lügen. Na ja, nicht alle. Aber Engels lernte, sich durchzubeißen. Zu kämpfen. Und sich mit Lothar Heusohn, der als politischer Kopf hohe Reputation in der Stadtgesellschaft genoss, zusammenzuraufen. Engels und Heusohn – trotz allem Gekabbel zwischen den beiden war die vh ohne sie nicht zu denken. Er ist seit zweieinhalb Jahren im Ruhestand. Engels folgt ihm bald nach – nach 27 Jahren und 8 Monaten als vh-Leiterin.

Nur eine Frau leitete die vh länger: Nach mehr als 28 Jahren ging die Gründerin Inge Aicher-Scholl ab. Damals brauchte es neuen Schwung. Das ist auch diesmal der Fall.