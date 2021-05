Wann das Stadthaus erstmals wieder öffnet? „Mittwoch, 10 Uhr“, sagt Leiterin Karla Nieraad. „Wann sonst?“ Es kann gar nicht schnell genug gehen mit dem mittlerweile dritten Neustart für die Kultur in Ulm: An eben jenem Mittwoch treten eine Reihe von Lockerungen in Kraft, und zusammen mit d...