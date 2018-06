Kommentar Harald John zum Fortschritt der Sedelhöfe Emotionaler Schub für die City

Ulm / Harald John

Das Alte weicht unaufhörlich, das Neue wird sichtbarer: Ulms Entree zur Innenstadt erlebt einen kleinen, emotionalen Schub. Regierte vor Wochen noch breite Skepsis, ob Bahnhofsvorplatz, Sedelhöfe und der Eingang zur City ein harmonisches Ganzes geben würden, so macht sich jetzt zarter Optimismus breit. Es war jedenfalls ein Glücksfall, dass der Investor der Sedelhöfe das alte Haus Bahnhofsplatz 7 gekauft hat, in Kürze abreißen und mit einem schicken Hotel bebauen will.

Zum Facelifting gehört auch die geplante Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes und die berechtigte Forderung des Handels, bei Beleuchtungskonzept und Pflasterung die Strecke vom Albert-Einstein-Platz bis zur Hirschstraße gemeinsam zu denken. Nun sollten auch zwei weitere Fragen angegangen werden: Wie kann die Bahnhofsunterführung – anders als in vielen anderen Städten – ein heller, fröhlicher Ort werden? Und wie steht es um die Attraktivität der Fassaden der großen Kaufhäuser in der Bahnhofstraße?