Elfjährige Pianistin glänzte in der Musikschule

Ulm / Burkhard Schäfer

Erschöpfung und Begeisterung waren Dascha Klimas ins Gesicht geschrieben, nachdem sie am Donnerstag in der Musikschule ihren ersten eigenen Soloabend bravourös über die Bühne gebracht hatte. „Der erste Teil vor der Pause war für mich schrecklich“, bekennt die elfjährige Pianistin offen. „Ansonsten wünsche ich mir noch so ein Konzert mit noch mehr Leuten.“

Es war der – im Übrigen einzige – Aussetzer zu Beginn des Konzerts, der für Dascha „schrecklich“ war. Sie fing sich schnell und brachte das Auftaktstück, ein Allegro aus Joseph Haydns vierter Klaviersonate, zu einem glücklichen Ende. Spätestens mit dem zweiten Komponisten, den sie aufs Programm gesetzt hatte, Domenico Scarlatti, eroberte sie die Herzen der Zuhörer.

Der Rest des Konzerts stand im Zeichen der Romantik – von zwei Ausflügen in die Moderne („Gnossienne“ Nr. 1 und 4 von Eric Satie und „Kubaniana“ von Hans Erich Apostel) abgesehen. Dass die romantische Klaviermusik der vielfach ausgezeichneten jungen Künstlerin besonders am Herzen liegt, wie sie nach dem Konzert erklärte, war ihren wunderbaren Deutungen der „Arabeske“ (Robert Schumann), „Elegie“ (Vladimir Zavgorodnij), „Danse lente“ (César Franck), „Lieder ohne Worte“ Nr. 1 und 5 (Mendelssohn) und „Revolutionsetüde“ (Chopin) anzuhören.

Ein besonderes Faible hat Dascha Klimas ohrenscheinlich für Claude Debussy, von dem sie gleich drei Stücke („Arabesque Nr. 1“, „Doctor Gradus ad Parnassum“ und „Clair de Lune“) spielte. Auch die virtuosen Bravourstücke beherrscht sie. Zwei Kostproben lieferte sie den begeistert applaudierenden Zuhörern mit dem „Gnomenreigen“ von Franz Liszt und dem cis-Moll-Prelude von Sergeij Rachmaninow. Was erhofft sich jemand wie Dascha Klimas von der Zukunft? „Ich will die Welt bereisen – und wünsche mir ein Pferd.“