Die Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen und weiter bis Lindau ist noch lange nicht abgeschlossen, ganz zum Ärger der zahlreichen Pendler. Kaum endet der Schienenersatzverkehr zum 3. November geht es mit umfangreichen Arbeiten zwischen Biberach und Aulendorf weiter. Ab dem 4. November bis zum 19. Dezember 2019 wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Laupheim und Aulendorf laufen noch bis 20. Dezember Arbeiten am Oberbau. Voraussichtlich Mitte Dezember wird zudem die alte Straßenüberführung in Biberach abgebrochen.

Mitarbeiter stehen Fahrgästen zur Verfügung

Wie schon im Frühjahr fahren die Busse in Biberach an der Freiburger Straße ab. Um den Umstieg vom Zug auf den Bus und umgekehrt für die Reisenden möglichst unkompliziert zu gestalten, setzt die Deutsche Bahn erneut zahlreiche Mitarbeiter ein, die als so genannte „Reisendenlenker“ vor Ort den Fahrgästen für Fragen und Hinweise zur Verfügung stehen. Informationen zu aktuellen Verbindungen sind auch immer unter https://bauinfos.deutschebahn.com zu finden. Die Deutsche Bahn bittet Reisende hier um Verständnis.

