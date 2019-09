Für diese Arbeiten wird die Bahnstrecke im Abschnitt Ulm - Laupheim West im Zeitraum 16.09.2019 bis zum 04.11.2019 voll gesperrt und ein entsprechender Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im gleichen Zeitraum der Streckensperrung werden durch die Stadt Ulm Anpassungen an der Fahrbahn der Kreisstraße von Ulm-Einsingen nach Gögglingen durchgeführt. Diese werden in Angriff genommen, um den Bahnübergang an die aktuellen Sicherheitsanforderungen anzupassen.Auch die Kreisstraße muss aus diesem Grund für den Verkehr im Zeitraum 16.09. bis vsl. 04.11.2019 voll gesperrt werden.Der Verkehr wird in dieser Zeit durch das Donautal umgeleitet.

Das könnte dich auch interessieren