Konzert Electric Cello im Roxy

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Aus dem Nichts vibriert er in ein Crescendo, und dann geht es richtig los: Mal schroff, schrill, dann wieder pulsierend, wohl- und volltönend gibt sich Fried Dähn dem Spiel auf seinem Mammutknochen-Cello hin. Er entschwindet in sphärische Harmonien und Echo-Effekte, um gleich über eigene Loops expressive Melodien zu legen. Schließlich entlädt er ein Soundgewitter mit Industrial-Anmutung zu ausgefrickelten Percussions – um mit einem Lächeln zu erzählen, dass er diese gerade durchlebte Musik „auch nicht so erwartet“ hat.

Das Roxy-Labor erwies sich besonders in diesem ersten Teil des „Electric Cello“-Abends am Dienstag als idealer Ort: ein Labor als Ort auch für Experimente. Und das schließt für den 60-jährigen Cello-Meister Dähn eben die Kunst ein, sich selbst zu überraschen. Bei ihm scheint das Spielen und Erhorchen gleichberechtigt im Schaffensprozess zu stehen, dieses Musizieren ist sowohl Konstruktion als auch Dekonstruktion. Beeindruckend.

„Electric Cello“ bot freilich gleich drei Konzerte in einem. Denn nach Dähns Set war Max Lilja mit einem Solo-Teil an der Reihe, bevor die beiden sich dann mit zwei Celli auf eine Klangreise machten. Der Finne Lilja war zuletzt 1999 in Ulm gewesen, damals noch mit Apocalyptica – er war Gründungsmitglied der Heavy-Metal-Streicher und hat damals bereits bewiesen, dass das Cello die bessere E-Gitarre ist.

Nun zeigt er andere Saiten. Erst Hall, Raum, Weite. Dann Schwingungen, Energie, Groove. Oft war das geradezu Elektropop – mit Coolness, Pragmatismus und Laptop; tatsächlich kam ziemlich viel von der Festplatte, auch wenn Lilja selbst zum zuckenden, pulsierenden Klang-­Körper wurde. Aber im loungigen Roxy-Labor waren manche der beatbasierten Nummern nicht am richtigen Ort.

Schließlich die beiden, die sich vor einem Jahr bei Dähns Camp-Festival in Potsdam gefunden haben, als Duo: Konvergenz der Stile, von Minimal Music über Gruftgroove und melancholische Ballade bis zu Krautrock made in Finnland. Hörens- und erlebenswert.