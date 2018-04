LWF Eiskalt, brandheiß, abgefahren

Next

Ulm / Amrei Groß

Heiß auf Eis macht Marcel Nasution: Der Eiszauberer, der die nach eigenen Angaben kleinste Eismanufaktur der Welt dabei hat, weiß zu punkten. Über 365 verschiedene Sorten des gefrorenen Genusses bereitet er vor den Augen seiner Kunden zu. Deren Fantasie sind bei der Auswahl der Zutaten kaum Grenzen gesetzt – auf Wunsch kreiert Nasution Sorten wie Knoblauch und Dill, Sanddorn­ mit Ingwer oder Zwiebel­-Honig. Selbst­verständlich sind auch die Klassiker im Programm: Erdbeere, Schokolade und Himbeer-Joghurt, alle ohne künstliche Aromen. Lecker!

Drauf und los: Am Stand von Diana Holl auf dem Freigelände kommen Jungs und Männer gleichermaßen auf ihre Kosten. Nachwuchs-Rennfahrer ab drei Jahren können auf einem großen Schotterparcours mit Hindernissen geräuschlos und emissionsfrei ihre Runden drehen. Quads und Motorräder mit Elektromotor stehen in allen Größen bereit. Je nach Leistungsstand und Alter des Fahrers werden die flotten Fahrzeuge vor Ort gedrosselt – die Kleinsten sammeln in Schrittgeschwindigkeit erste Erfahrungen, die Größeren dürfen richtig Gas geben.

So simpel wie clever ist das Konzept hinter den Erfurter Feuerblumen von Joe Wolfsberg. Das Multitalent, das eigentlich Berufsmusiker ist, vertreibt gemeinsam mit seiner Tochter Joon seit 2001 die kleinen Kunstwerke aus Keramik. Die Feuerblumen schwimmen in einem Gefäß, das mit einer beliebigen Flüssigkeit gefüllt ist. Eine Schicht aus Pflanzenöl schließt sie nach oben ab. Durch die Form der Feuerblume fließt ständig eine kleine Menge Öl über die Blütenblätter zum Docht, der aus Küchen- oder Toilettenpapier ist.

Nicht rasten, nicht rosten ist das Motto bei Fred Steiner, der auf der Leben-Wohnen-Freizeit sein gelenkschonendes Ganzkörper-Training für Jedermann bewirbt. Seine vibrierenden Trainingsgeräte verbessern laut Steiner Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsvermögen, Haltung und Vitalität. Wer mag, ist am Stand zum Ausprobieren eingeladen.

Smoothies, Suppen und Soßen püriert der ESGE-Zauberstab spielend. Auf der Leben-Wohnen-Freizeit können Besucher die Küchenmaschine für eine Hand von einer ganz neuen Seite kennenlernen: in der Männer-Edition im coolen schwarzen Look, mit 200 Watt Hochleistungsmotor und extra Fleischmesser. Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!