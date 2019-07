Wenn der Sommer auf Hochtouren läuft, bedeutet das gleichzeitig auch Eiszeit. Doch welche ist die beste Eisdiele in Ulm?

Sommerzeit ist Eiszeit: Wenn die Temperaturen steigen, werden die Schlangen vor den Eisdielen länger. Doch bei welcher Eisdiele in Ulm lohnt sich das Warten besonders?

Das Portal t-online.de hat seine Nutzer abstimmen lassen und kam auf folgendes Ergebnis: Auf Platz drei der besten Eisdielen landet demnach Gelato Veneto in der Blaubeurer Straße, davor liegt das Eiscafé by Rino in der Frauenstraße. Die Eiskrone erhält laut der Umfrage der Eissalon Dall’Asta in der Neuen Straße.

Der große Ulmer Eis-Check von vibezz

Wenn es um Eisdielen in Ulm geht, können auch unsere Kollegen von vibezz mitreden: Sie haben den großen Ulmer Eis-Check gemacht und fünf Eisdielen ausprobiert:

Die beste Eisdiele in Ulm: Was sagt ihr?

Wir möchten aber gerne auch eure Meinung dazu: Welche Eisdiele ist die beste der Stadt?

Alle Eisdielen auf einen Blick

Den Weg zu eurer Stamm-Eisdiele kennt ihr. Wo ihr in Ulm und Neu-Ulm etwas Abwechslung finden könnt, seht ihr hier:

