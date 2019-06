Der Sommer steht vor der Tür – und bringt Autofahrer nicht selten zum Schwitzen. Darf ich am Steuer ein Eis essen? Wie transportiere ich mein Schlauchboot? Und sind Flip-Flops beim Autofahren erlaubt? Hier findest du die Antworten.

Sommer, Sonne – und überhitzte Fahrzeuge? Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, kann die warme Jahreszeit für Autofahrer zur echten Belastung werden. Doch worauf musst du besonders achten, wenn du an heißen Tagen im Straßenverkehr unterwegs bist? Was ist erlaubt und was nicht? Fünf Fragen und Antworten, mit denen du einen kühlen Kopf hinterm Steuer bewahrst:

Barfuß oder mit Flip-Flops Auto fahren – ist das erlaubt?

Grundsätzlich, so schreibt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC), ist es nicht verboten, beim Autofahren Flip-Flops zu tragen. Auch barfuß sein ist hinterm Steuer erlaubt, ein Bußgeld droht nicht. Doch aufgepasst: Kommt es zu einem Unfall, dann können Gerichte das als Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht werten. Der Fahrer muss in diesem Fall mit einer Teilschuld rechnen. Aufgrund des Sicherheitsrisikos raten Experten generell zu festem Schuhwerk. Verkehrsunfälle kannst du so bereits im Voraus vermeiden.

Bikini, Badehose oder komplett hüllenlos – wie darf ich hinterm Steuer sitzen?

Auf dem Rückweg vom Freibad oder Baggersee? In diesem Fall darfst du auch im Schwimm-Outfit und leicht bekleidet ins Auto steigen. Komplett die Hüllen fallen lassen ist jedoch auch bei großer Hitze nicht erlaubt: Unter Umständen kann das als Erregung öffentlichen Ärgernisses gelten.

Eis am Steuer – ein verbotener Genuss?

Keine Frage: Abkühlung ist im Sommer besonders wichtig. Hier dürfen Autofahrer aufatmen: Essen und Trinken – nicht-alkoholischen Getränke selbstverständlich – sind hinterm Steuer grundsätzlich erlaubt. Doch der ADAC warnt: Lenken, Blinken, Schalten in Kombination mit Eis schlecken ist keine gute Idee, meist ist Ablenkung vorprogrammiert. Unser Tipp: erst genießen, dann ins Auto steigen!

Ob Schlauchboot oder Luftmatratze – was darf ich auf mein Auto laden?

Der Kofferraum ist vollgepackt, für das Schlauchboot ist kein Platz mehr. Was tun? In jedem Fall: Festhalten oder provisorisch mit einem Seil festbinden reicht nicht. Schließlich kann der transportierte Gegenstand bei einer Vollbremsung oder einem Ausweichmanöver verrutschen oder herunterfallen.

Der Hinweis vom ADAC: Schlauchboot und Co. immer nach den „anerkannten Regeln der Technik“ sichern, zum Beispiel mit Spanngurten auf einem Dachgepäckträger. Hältst du dich nicht an diese Vorschrift, droht ein Verwarnungsgeld – bei Gefährdung sogar ein Bußgeld mit einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

„Nur kurz mal weg“? – Sollen Kinder und Hunde im heißen Auto warten?

Die Antwort lautet ganz klar: nein. Denn hohe Temperaturen und strahlender Sonnenschein haben auch Schattenseiten: Bei 28 Grad im Freien ist der Innenraum der Wagens schon nach zehn Minuten 35 Grad heiß, nach einer halben Stunde sind es bereits 50 Grad. Das kann gefährlich werden – sowohl für wartende Kinder als auch für Tiere.

„Der Kreislauf eines Hundes ist wesentlich sensibler als der eines Menschen“, sagt Wolfgang Jürgens, Pressesprecher der Polizei Ulm, „die Temperatur können Hunde nicht durch Schwitzen ausgleichen, stattdessen hecheln sie und verlieren somit viel Flüssigkeit.“ Was droht, ist ein Kreislaufkollaps, der für den Vierbeiner tödlich enden kann. Jürgens warnt: „Die Fenster einen Spalt zu öffnen, das genügt nicht.“

Ein weiterer Tipp der Polizei: Vor Fahrtantritt den Sitz und die Gurte der Kindersitze überprüfen. Sind diese zu heiß, besteht die Gefahr von Verbrennungen.

