Wegen der Beschränkungen im öffentlichen Leben aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir auch eine zeitlang auf Eis verzichten. Doch seit den schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen können wir nun auch wieder ein Eis genießen.

Wo in Ulm und Neu-Ulm es welches zu kaufen gibt und was eine Kugel kostet, könnt ihr in unserer Übersichtskarte nachschauen.

Anmerkung: Aufgrund der Corona-Maßnahmen der Landesregierungen können die Öffnungszeiten der Eisdielen abweichen.