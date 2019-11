Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe, rote Schilder mit Prozentzeichen, Kleiderbügel zum Mitnehmen – allerorten in der Innenstadt sieht man diese Anzeichen für eine Geschäftsaufgabe, etwa in der Platzgasse. Dort schließt das Geschäft Bambini Kinderschuhe, in der Walfischgasse das Modegesc...