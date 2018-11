Verkehr Einsteinstraße nicht grundlegend saniert

Ulm / cik

Zwei Wochen waren Einsteinstraße und Herrlinger Straße für Sanierungsarbeiten stadtauswärts gesperrt. Nach Ende der Bauarbeiten wundern sich Bürger: Warum wurden die Fahrbahnen nur in Teilen saniert, die Parkplätze ausgespart? Das hat seinen Sinn, sagte OB Gunter Czisch auf Nachfrage am Rande eines Pressetermins. „Wir bemühen uns, Baustellen zu vermeiden.“ Beide Straßen seien so instand gesetzt worden, dass sie 15 Jahre halten. Eine grundlegende Sanierung hätte Monate und damit viel länger gedauert, der Eingriff in den Verkehr wäre größer gewesen. Die Schäden waren in der Fahrbahnmitte entstanden, wo auch Lkw unterwegs sind. Die Parkstreifen dagegen seien noch intakt.