Ulm Einsteinstraße ab Mittwoch wieder frei

Die Belagsarbeiten in der Ulmer Weststadt werden pünktlich fertig. Ab Mittwochmorgen kann der Verkehr in Einstein- und Herrlinger Straße wieder normal fließen.

Wie die Stadt Ulm am Montag bekannt gab, werden die Belagsarbeiten in der Einstein- und der Herrlinger Straße am Dienstag pünktlich abgeschlossen. Anschließend müssen noch neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Diese Arbeiten sollen bis zum Abend erledigt sein, so dass ab Mittwochmorgen der Verkehr auf dem sanierten Belag wieder normal rollt. Die Ampelanlage Magirusstr./Einsteinstraße wird am Dienstagnachmittag wieder in Betrieb gehen.

Weiter heißt es: „Die Stadt bedankt sich bei Anliegern und Verkehrsteilnehmern für deren Verständnis und Geduld während der 14-tägigen Bauphase.“

Mit rund 10.000 Fahrzeugen täglich gehört die Einsteinstraße zu den stark frequentierten Straßen im Stadtgebiet. Die hohe Nutzung hat auch zu einem hohen Verschleiß geführt. Seit 17. Oktober wurden daher in der Einsteinstraße und der sich anschließenden Herrlinger Straße Belagsarbeiten durchgeführt.

Ursprünglich war vorgesehen, das anderthalb Kilometer lange Straßenstück in mehreren Abschnitten zu sanieren. Die Stadt hatte jedoch bei der Planung beschlossen, den ganzen Abschnitt auf einmal und in der Hälfte der Zeit zu sanieren.

