Diese Straßen sind in Ulm gesperrt

Von 7 bis 10 Uhr

Böfinger Steige (Ludwig-Beck Straße bis Donauhalle)

Böfinger Straße (Basteistraße bis Böfinger Steige)

Thalfinger Uferstraße (Donauhalle bis Thalfingen) – Ausnahme: Für Läufer ist die Zufahrt zum Volksfestplatz bis 8.30 Uhr frei

Von 7 Uhr bis 15.30 Uhr

Münchner Straße, westlich

Olgastraße, südlich/(Willy-Brandt-Platz bis Hafenbad)

Frauenstraße (zwischen Olgastraße bis Heimstraße)

Griesbadgasse (Heimstraße bis Am Zeughaus)

Gideon-Bacher-Straße

Herdbrücke

Herdbrucker Straße

Donaustraße

Marktplatz

Neue Straße (Sattlergasse bis Gänstorbrücke)

Von 8 Uhr bis 15/15.30 Uhr

Gänstorbrücke (West)

Weinhofberg

Lautengasse,

Fischergasse

Von 7 Uhr bis 16 Uhr

Glöcklerstraße

Hirschstraße

Von 7 Uhr bis 17 Uhr

Nördlicher und südlicher Münsterplatz

Halteverbote in Ulm

Ab 6 Uhr

Marktplatz

Neue Straße (zwischen Donaustraße und Gänstorbrücke)

Fischergasse

Saumarkt (teilweise)

Weinhofberg

Frauenstraße (zwischen Heimstraße und Olgaplatz)

Griesbadgasse (zwischen Heimstraße und Am Zeughaus)

Gideon-Bacher-Straße (zwischen Zeughausgasse und Neue Straße)

Zeughausgasse

Schwörhausgasse

Unter der Metzig

Straßen, die mit dem Auto nicht erreicht bzw. verlassen werden können

Zwischen 8 und 15.30 Uhr

Profosengasse

Bei den alten Röhren

Schiffberg

Am Zeughaus

Zeughausgasse

Heimstraße

Herdbruckerstraße

Auf der Insel

Lautengasse

Diese Straßen sind in Neu-Ulm gesperrt

Von 7 Uhr bis 15.30 Uhr

Insel

Marienstraße

Augsburger Straße (Petrusplatz bis Ludwigstraße)

Ludwigstraße (Augsburger bis Friedenstraße)

Friedenstraße (Ludwigsstraße bis Petrusplatz)

Krankenhausstraße/Höhe Hieberschlucht

Von 8 Uhr bis 10 Uhr

NU 8 (zwischen Thalfingen und Heerstraße)

Von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Herbelhölzle (Zufahrt Kleingartenanlage bis ca. 11.30 Uhr)

Von 8.30 Uhr bis 14 Uhr

Pfuhler Weg

Von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Steinhäulesweg,

Striebelhofweg

Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße)

Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle)

Holzstraße (ab Jahnstr.)

Von 8.30 Uhr bis 15 Uhr/15.30 Uhr

Augsburger Straße (Kantstr. bis Augsburger-Tor-Platz)

Brückenstraße

Reuttierstraße (ATP bis Ringstraße)

Künetteweg

Gedeckter Weg (Ostseite)

Friedrich Herdegen Weg

Turmstraße (Ausfahrt Ost/Richtung ZUP)

Meininger Allee

Donauufer (zwischen Offenhausener Steg und Donaubad)

Halteverbote in Neu-Ulm

Ab 6.00 Uhr:

• Holzstraße (zwischen Ortstafel und Jahnstraße)

• Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle)

• Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße)

• Striebelhofweg innerorts

• Augsburger Straße (zwischen Kantstraße und Augsburger-Tor-Platz)

• Augsburger Straße (zwischen Petrusplatz und Ludwigstraße)

• Ludwigstraße. (Augsburger Str. bis Kasernstraße.)

• Friedenstraße (zwischen Petrusplatz und Ludwigstraße)

• Marienstraße

• Insel

• Brückenstraße 3-5

• Reuttier Straße (ATP bis Ringstraße)

• Künetteweg

• Meininger Allee (Turmstraße bis Reuttierstraße)

Straßen, die mit dem Auto nicht erreicht bzw. verlassen werden können

Zwischen ca. 8.30 Uhr und 14.30 Uhr

Fischerholzweg/Reinzstraße

Striebelhofweg

Sportallee

Haldeweg

Zwischen 8.30 Uhr bis 15 Uhr

Paulstraße

Steinhäulesweg

Uferstraße (keine Zufahrt möglich und keine Ausfahrt von 13 Uhr bis 14.15 Uhr)

Wilhelmstraße (zwischen Reuttier Straße und Gabelsbeger Straße)

Offenhausener Straße (zwischen Galcisstraße und Paulstraße)

Kasernstraße (zwischen Paulstraße und Reuttier Straße)

Gedeckter Weg (östlich)

Am Glacispark

An der Caponniere,

Turmstraße (Höhe Meininger Allee 5 und Theodor-von-Hildebrandt-Platz 1)

Zwischen 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Bayerisch Hofgäßchen

Johannesplatz

Ottostraße

Was muss ich sonst noch wissen?

Wenn ihr am Sonntag in diesem Zeitraum euer Auto benötigt, solltet ihr es außerhalb der gesperrten Bereiche parken.

Bewohner der westlichen Donaustraße, An der kleinen Donau und Hafengasse (Öffnung Maxplatz), können über die Maximilianstraße zu- und abfahren.

Der „Park and Ride“-Parkplatz Meininger Allee kann zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr verlassen werden.

