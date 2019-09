Am Sonntag, 29. September, findet in Ulm der 15. Einstein Marathon statt. Aufgrund des Laufes gibt es einige Änderungen im Ulmer und Neu-Ulmer Nahverkehr. Wir haben euch hier eine Übersicht erstellt, worauf ihr bei Bus und Bahn am Sonntag achten müsst.

Übrigens: Wenn ihr am Einstein Marathon teilnehmt, gilt eure Lauf-Nummer automatisch als Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel im DING-Gebiet. Falls ihr eure Startnummer noch nicht habt, könnt ihr für die Fahrt zu den Ausgabestellen die Anmeldebestätigung nutzen.

Linie 1 A

7 Uhr bis 9.30 Uhr: Diese Haltestellen werden bedient

Hauptbahnhof Ulm

Theater

Justizgebäude

Willy-Brandt-Platz

Staufenring

Donaustadion

Rosengasse

Hafengasse

Rathaus Ulm

Steinerne Brücke

9.30 Uhr bis 15 Uhr: Diese Haltestellen werden bedient

Donaustadion

Staufenring

Willy-Brandt-Platz

Justizgebäude

Theater

Hauptbahnhof Ulm

Steinerne Brücke

Rathaus Ulm

Frauenstraße

Rosengasse

Hafenbad

Wohnpark Friedrichsau

Donauhalle

Linie 4

Ab etwa 15 Uhr

ab Ehinger Tor bis Hauptbahnhof Ulm, Theater, Justizgebäude zum Willy-Brandt-Platz. Ab dort normale Linienführung.

In Gegenrichtung ebenfalls über Olgastraße

Diese Haltestellen entfallen während des Laufs

Steinerne Brücke

Rathaus Ulm

Hafengasse

Rosengasse

Linie 5

Ab Betriebsbeginn bis etwa 15 Uhr

Hauptbahnhof Ulm

Ehinger Tor

Adenauerbrücke

Schützenstraße

Hermann-Köhl-Straße

Bahnhofstraße zum ZUP Neu-Ulm

Ersatzhaltestellen

Ehinger Tor (Steig E)

Adenauerbrücke (Linie 7)

Amtsgericht

Schützenstraße

Gartenstraße

Richtung Wiley

Ab ZUP weiter über Allgäuer Ring, Ringstraße zur Haltestelle. Steubenstraße. Ab dort normale Linienführung.

Richtung Wissenschaftsstadt

Ab der Haltestelle Steubenstraße über Ringstraße, Allgäuer Ring zum ZUP. Weiter über Bahnhofstraße, Hermann-Köhl-Straße (mit Halt an der Ersatzhaltestelle Rathaus Neu-Ulm, nach der Einfahrt zur Tiefgarage), Amtsgericht (Linie 7), Adenauerbrücke (Linie 4 und 7), Ehinger Tor Steig „B“ zum Hauptbahnhof Ulm. Ab dort normale Linienführung.

Richtung Ludwigsfeld

Umleitungsstrecke bis ZUP Neu-Ulm. Ab dort normale Linienführung.

Richtung Wissenschaftsstadt

Ab ZUP weiter über Bahnhofstraße, Hermann-Köhl-Straße (mit Halt an der Ersatzhaltestelle Rathaus Neu-Ulm, nach der Einfahrt Tiefgarage), Amtsgericht (Linie 7), Adenauerbrücke (Linie 7), Ehinger Tor Steig „B“ zum Hauptbahnhof Ulm. Ab dort normale Linienführung.

Diese Haltestellen entfallen während des Laufs

Waldeck

Meininger Allee

Rathaus Neu-Ulm

Petrusplatz

Herdbruckerstraße

Rathaus Ulm

Steinerne Brücke

Linie 7

Ab Betriebsbeginn bis etwa 15 Uhr

Richtung Willy-Brandt-Platz

Normale Linienführung bis ZUP Neu-Ulm, die Linie 7 beginnt und endet in diese Zeit am ZUP.

Richtung Jungingen

Ab ZUP Neu-Ulm über Bahnhofstraße, Hermann.Köhl-Straße zur Haltestelle Amtsgericht. Danach normale Linienführung

Ersatzhaltestellen

Rathaus Neu-Ulm

Diese Haltestellen entfallen während des Laufs

Meininger Allee

Kasernenstraße

Ausgburger Tor

Congress Centrum

Rathaus Neu-Ulm

Donaucenter

Donauklinik

Weitere Änderungen und Umleitungen gibt es auf den RAB-Linien 46, 58 und 59, auf der WEI-Linie 77, OSTER-Linie 78, den Linien Gairing/NeuBus-Linien 84/85/88, 850 und 73.

Aktuelle Fahrplanänderungen und weitere Infos zu Bus und Bahn könnt ihr auf der Homepage des Donau-Iller-Nahverkehrsbunds nachlesen.

Der Artikel wird aktualisiert, sollten sich Änderungen ergeben.

