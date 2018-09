Einstein Marathon 2018 Einstein-Marathon – Die Hauptläufe: Das ist das Programm am Sonntag

Einstein-Marathon – Die Hauptläufe: Das ist das Programm am Sonntag

Ulm/Neu-Ulm / SWP

Am 23. September ist es endlich soweit, dann finden die Hauptläufe des 14. Einstein-Marathons statt!

Am Samstag fand bereits die dazugehörige Messe statt, nun aber steigt die Vorfreude auf die Läufe. Wir haben eine Übersicht, was am Sonntag los ist:

Wann starten die Läufe?

Von 7 Uhr bis 8.30 Uhr können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Startunterlagen auf der ulmmesse abholen. Von 8 Uhr bis 8.21 Uhr ist die Sportlerandacht.

Die einzelnen Starts:

8.40 Uhr: Start Häussler-Handbike-Halbmarathon (Ulm Messegelände)

8.45 Uhr: Start Daimler TSS Inline-Halbmarathon (Ulm Messegelände)

9.10 Uhr: Start Sparkassen-Marathon, ZEISS-Marathon-Staffel, Beurer-Halbmarathon und Husqvarna Group Nordic Walking (Ulm Messegelände)

10 Uhr bis 12 Uhr: Startunterlagenausgabe und Nachmeldungen für den 10 Kilometer und 5 Kilometer-Ding-Walk im Stadthaus Ulm

11.00 Uhr: Siegerehrung Beurer-Halbmarathon/ Häussler-Handbike-Halbmarathon/ Daimler TSS Inline-Halbmarathon

12.45 Uhr: Start WMF BKK Gesundheitslauf 5 km (Höhe Gänsturm)

13.00 Uhr: Erster Start Liqui Moly Citylauf 10 km-Lauf (Höhe Gänsturm)

13.30 Uhr: Zweiter Start Liqui Moly Citylauf 10 km-Lauf (Höhe Gänsturm)

13.35 Uhr: Start DING-Walk (Höhe Gänsturm)

via GIPHY

Wann finden die Siegerehrungen statt?

Gegen 13 Uhr finden die Siegerehrungen der Marathon- und Staffel-Läufe statt, um 14.30 Uhr werden die Gewinner der fünf und zehn Kilometer-Läufe geehrt. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

Wie bin ich am besten unterwegs?

Da viele Straßen gesperrt sein werden, ist es ratsam, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Ein Schmankerl für Teilnehmer des Einstein: Alle, die eine gültige Startnummer haben, dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten DING-Gebiet (Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Biberach und Neu-Ulm) kostenlos nutzen. Wer vor dem Start noch keine Nummer hat, kann für die Strecke zur Ausgabestelle die Anmeldebestätigung nutzen.

Ja, wo laufen Sie denn?!

Marathon, Halbmarathon, Staffel-Lauf, Citylauf... bei so vielen Läufen kommt man schon mal durcheinander, wer denn da jetzt wo läuft und startet. Die Strecken in der Übersicht:

Ich brauche noch Motivation!

Okay! Damit es unterwegs auch läuft, hier die passende Musik:

Wer es rockiger mag:

Wo bekomme ich Neuigkeiten her?

In unserem Dossier swp.de/einstein2018 findet ihr alle Infos rund um den Lauf und am Sonntag sind wir selbstverständlich für euch unterwegs und berichten! Mit unserem Liveblog bleibt ihr immer auf dem, na klar, Laufenden.

Viel Spaß am Sonntag und einen tollen Lauf!

via GIPHY

Das könnte dich auch interessieren: