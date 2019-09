Bei bestem Laufwetter mit viel Sonne war der Andrang beinahe auf Vorjahresniveau: Knapp 12.400 Läuferinnen und Läufer gingen beim Einstein-Marathon 2019 in Ulm in verschiedenen Distanzen und Disziplinen an den Start – die meisten davon kamen auch im Ziel an. Im Video seht ihr, was beim beliebten Lauf-Event an der Donau los war:

Video Einstein Marathon 2019 Mehr zum Video

Das könnte dich auch interessieren: