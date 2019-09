Rund 12.400 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag beim Einstein Marathon in Ulm und Neu-Ulm am Start – und zehntausende Zuschauer entlang der Strecke. Bei schönstem Sonnenschein findet in der Doppelstadt das größte Lauf-Event der Region statt.

Im Laufe des Tages werden wir euch hier die schönsten Bilder des Tages präsentieren.

Der Inline- und Handbiker-Halbmarathon

Einstein Marathon 2019 Start des Inline- und Handbiker-Halbmarathons Bilderstrecke öffnen

Start des Marathonlaufs

Einstein Marathon 2019 Start des Marathonlaufs in Ulm und Neu-Ulm Bilderstrecke öffnen

Impressionen von der Strecke

Einstein Marathon 2019 Die schönsten Bilder vom Marathonlauf in Ulm Bilderstrecke öffnen

