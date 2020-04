Das Corona-Virus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Das gilt auch für Sportveranstaltungen und damit für alle Laufveranstaltungen in Ulm und der Region. Was läuft 2020 und was läuft nicht mehr?

Einstein Marathon kann 2020 wohl höchstens in abgespeckter Form stattfinden

Der Einstein-Marathon hat sich bis zu seiner 15. Auflage in 2019 zur größten Laufveranstaltung in Baden-Württemberg entwickelt und in Bayern sogar den München-Marathon bezüglich der Teilnehmerzahl überholt. Jetzt wird die größte Einzelsportveranstaltung in der Region von einem Virus aus der Bahn geworfen. Ziemlich sicher ist, dass der Einstein-Marathon in der bisherigen Form mit

über 10.000 Teilnehmer

über 30.000 Zuschauer

Marathonmesse mit über 10.000 Besuchern

30 Bands an der Strecke

17 Versorgungsstände mit bis zu 1.000 ehrenamtlichen Helfern

40 Firmenzelte auf und rund um den Münsterplatz

in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Veranstalter des Einstein-Marathons arbeiten an Alternativen

Noch steht nicht fest, von wievielen Teilnehmern an eine Veranstaltung als Großveranstaltung eingestuft wird. Und es kann auch niemand so weit in die Zukunft blicken und verbindlich sagen, welche Kontaktregeln und Ausgangsbestimmungen das Virus im September auferlegen wird. Dennoch arbeiten die Veranstalter des Einstein-Marathons jetzt schon an Alternativen für das Sportfest an der Donau. Zum Beispiel könnte man die Disziplinen reduzieren (Verzicht auf Marathon und weitere Läufe), man könnte die Startfelder limitieren auf dann mögliche Teilnehmerzahlen, man könnte auf viele kleine Gimmicks verzichten und zum Beispiel Startnummern per Post versenden – ohne Messe und damit viele Menschen auf wenig Raum. Das gleiche würde für den Münsterplatz als Zielbereich gelten. Deshalb gibt es Überlegungen, das Ziel ins Ulmer Stadion zu verlegen.

Anmeldung für den Einstein Marathon 2020 vorerst geöffnet

Aktuell gilt, dass die Anmeldung für Ulm weiterhin geöffnet bleibt. Auch andere große Laufveranstaltungen im Herbst – etwa in Karlsruhe oder in München – sind noch in der Planung. Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, dass der Berlin-Marathon mit geschätzten 40 000 Teilnehmern für dieses Jahr abgesagt werden muss.

Gecancelt wurden in Ulm die Jugendläufe, zumindest in der bisherigen Version mit Schulen und Kindergärten. Ebenfalls abgesagt wurden am Montag der AOK-Firmenlauf (27. Mai), der Münsterturm-Lauf (20. Juni) sowie der Spartacour-Hindernislauf am 21. Juni. Vorerst verschoben sind dagegen der Spindelsprint im Blautal-Center und der Beurer-Frauenlauf. Mehr dazu im Info-Kasten unten.

Ein Lichtblick könnte der 4. Mai werden. Sollten die zuständigen Ministerien in Stuttgart und München Sportangebote und damit Laufen in Laufgruppen wieder ermöglichen, könnte der ASC Ulm/Neu-Ulm 011 die Trainingsakademie noch verspätet starten und außerdem auch die Planung für die beliebten Vorbereitungsläufe wieder aufnehmen.