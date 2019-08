Am Samstag, 21. September, finden die Kinder- und Jugendläufe des Einstein Marathons im Donaustadion in Ulm statt. Was am Samstag los ist, erfahrt ihr hier.

Der Einstein Marathon ist jedes Jahr das Lauf-Event in Ulm. Doch bevor es an die Hauptläufe geht, gehen die jüngeren Läufer an den Start: Am Samstag, 21. September, finden im Donaustadion die Kinder- und Jugendläufe statt.

Wann sind die Startzeiten der Kinder- und Jugendläufe?

10 Uhr: Start Minis Jahrgänge 2016/2015/2014 (ca. 421m – Sport Sohn Mini-Marathon). Die fünf Läufe sind nach Tiersymbolen eingeteilt, die Kindergartenkinder laufen gemeinsam.

11 Uhr: Start Handbiker (ca. 400m/1200m/1600m)

11.30 Uhr: Start Jahrgang 2013 Mädchen (ca. 800m)

11.30 Uhr Start Mädchen mit Behinderung (ohne Altersbegrenzung) (ca. 800m)

11.45 Uhr: Start Jahrgang 2013 Jungs (ca. 800m)

11.45 Uhr: Start Jungs mit Behinderung (ohne Altersbegrenzung) (ca. 800m)

12.00 Uhr: Start Jahrgang 2012 Mädchen (ca. 800m)

12.15 Uhr: Start Jahrgang 2012 Jungs (ca. 800m)

ca. 13.00 Uhr: Siegerehrung Läufe 800m

12.30 Uhr: Start Jahrgang 2011 Mädchen (ca. 1200m)

12.45 Uhr: Start Jahrgang 2011 Jungs (ca. 1200m)

13.00 Uhr & 13:15 Uhr: Start Jahrgang 2010 Mädchen (ca. 1200m) – Zwei Läufe wegen hoher Teilnehmerzahl

13.30 Uhr & 13:45 Uhr: Start Jahrgang 2010 Jungs (ca. 1200m) – Zwei Läufe wegen hoher Teilnehmerzahl

ca. 14.00 Uhr: Siegerehrung Läufe 1200m

14.00 Uhr: Start Jahrgang 2009 Mädchen (ca. 1500m)

14.00 Uhr: Start Mädchen mit Behinderung (ohne Altersbegrenzung) (ca. 1500m)*

14.15 Uhr: Start Jahrgang 2009 Jungs (ca. 1500m)

14.15 Uhr: Start Jungs mit Behinderung (ohne Altersbegrenzung) (ca. 1500m)*

14.30 Uhr: Start Jahrgang 2008 Mädchen (ca. 1500m)

14.45 Uhr: Start Jahrgang 2008 Jungs (ca. 1500m)

15.00 Uhr: Start Jahrgang 2007 Mädchen (ca. 1500m)

15.15 Uhr: Start Jahrgang 2007 Jungs (ca. 1500m)

15.30 Uhr: Start Jahrgang 2006 Mädchen (ca. 1500m)

15.45 Uhr: Start Jahrgang 2006 Jungs (ca. 1500m)

ca. 16.00 Uhr: Siegerehrung Läufe 1500m

16.00 Uhr: Start Jahrgang 2005 + 2004 jeweils Mädchen und Jungs (ca. 2500m)

16.00 Uhr: Start Jahrgang 2003 + 2002 jeweils Mädchen und Jungs (ca. 2500m)

16.00 Uhr: Start Jahrgang 2001 + 2000 jeweils Mädchen und Jungs (ca. 2500m)

ca. 16.30 Uhr: Siegerehrung Läufe 2500m

Wo kann ich mich anmelden?

Anmelden könnt ihr euch auf der Einstein Marathon Homepage. Die Startgebühren teilen sich wie folgt auf:

Einzelanmeldung Ratiopharm-Jugendläufe: 8 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. August 2019.

Einzelanmeldung Sport Sohn Mini-Marathon: 7 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. August 2019.

Gruppenanmeldung Ratiopharm-Jugendläufe: 6 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. August 2019.

Gruppenanmeldung Sport Sohn Mini-Marathon: 5 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. August 2019.

Wo bekomme ich die Startunterlagen?

Die Startunterlagen bekommt ihr am Samstag ab 9 Uhr jeweils eine Stunden vor den jeweiligen Starts am Haupteingang im Donaustadion. Die Kinder für die Bambiniläufe bekommen ihre Startunterlagen bis 09.30 Uhr.

Ich habe vergessen mich anzumelden! Was nun?

Nachmeldungen sind bis spätestens eine Stunde vor dem Start möglich. Die Gebühr beträgt 2 Euro zusätzlich zum Startgeld. Den kompletten Betrag bezahlt ihr in bar am Nachmeldeschalter im Donaustadion (VIP-Zelt).

Das waren die Kinder- und Jugendläufe 2019

Wie wird meine Zeit gemessen?

Die Zeitmessung erfolgt über einen elektronischen Chip der Firma Abavent. Der Chip befindet sich auf der Rückseite der Startnummer. Die Startnummer muss auf der Brust getragen werden. Ohne den Chip wird eure Zeit nicht gemessen. Den Chip müsst ihr nach Ende des Laufs nicht mehr zurückgeben.

Worauf muss ich während des Laufs achten?

Nur Läuferinnen und Läufer mit einer offiziellen Startnummer der Ratiopharm Kinder- und Jugendläufe sind teilnahmeberechtigt. Die Startnummer muss gut sichtbar und unverändert auf der Vorderseite des Laufshirts getragen werden. Für Unfälle, Diebstähle, gesundheitliche und sonstige Schäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

Wie komme ich zum Donaustadion?

Am besten kommt ihr mit der Tram und dem Bus zum Stadion. Die Linien 1 und 6 fahren die Haltestelle „Donaustadion“ direkt an. Falls ihr mit dem Auto anreist, könnt ihr beispielsweise auf dem Volksfestparkplatz parken.

