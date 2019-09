Zum fünfzehnten Mal findet der Einstein Marathon in Ulm statt, in diesem Jahr am Sonntag, den 29. September. Das Lauf-Event zählt zu den größten Sport-Ereignissen in der Region und zieht jedes Jahr tausende begeisterte Sportler an. Was am Einstein Marathon geboten ist, wie ihr mitmachen könnt und was ihr sonst noch wissen müssen, erfahrt ihr hier.

Wann sind die Startzeiten für den Einstein Marathon?

7 Uhr bis 8.30 Uhr: Startunterlagenausgabe auf der Marathonmesse ulmmesse für den Sparkassen-Marathon, Beurer-Halbmarathon, Häussler-Handbike-Halbmarathon, Daimler TSS Inline-Halbmarathon, Husqvarna Group Power Nordic Walking

8 Uhr bis 8.21 Uhr: Sportler-Andacht für Teilnehmer auf der Marathonmesse

8.40 Uhr: Start des Häussler-Handbike-Halbmarathons

8.45 Uhr: Start des Inline-Halbmarathons

9.10 Uhr: Start des Sparkassen-Marathons, der ZEISS-Marathon-Staffel, des Beurer-Halbmarathons sowie der Husqvarna Group Nordic Walking

10 Uhr bis 12 Uhr: Startunterlagenausgabe und Nachmeldungen für den 10 km/5 km/DING-Walk im Statdthaus Ulm

11.00 Uhr: Siegerehrung Beurer-Halbmarathon, sowie Häussler-Handbike- und Inline-Halbmarathon

12.00 Uhr: Zielschluss Halbmarathon, Handbike- und Inline-Halbmarathon

12.30 Uhr: Zielschluss Husqvarna Group Power Nordic Walking

12.45 Uhr: Start WMF BKK Gesundheitslauf 5km – Höhe Gänsturm

13.00 Uhr: Erster Start Liqui Moly Citylauf 10 km-Lauf (schneller als 50 Minuten) – Höhe Gänsturm

13.00 Uhr: Siegerehrung Sparkassen-Marathon und ZEISS-Marathon-Staffel

13.30 Uhr: Zweiter Start Liqui Moly Citylauf 10 km-Lauf (langsamer als 50 Minuten) – Höhe Gänsturm

13.35 Uhr: Start DING-Walk – Höhe Gänsturm

14.30 Uhr: Siegerehrung 10 km und 5 km Lauf

15.30 Uhr: Zielschluss Sparkassen- Marathon

17.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wie läuft die Anmeldung?

Anmelden könnt ihr euch auf der Homepage des Einstein Marathons. Anmeldeschluss ist der 8. September.

Wo bekomme ich die Startunterlagen?

Eure Start-Unterlagen bekommt ihr auf der Marathonmesse auf der Ulm Messe.

Für die verschiedenen Marathons sowie das Nordic Walking könnt ihr eure Unterlagen am Samstag, 28. September, von 10 Uhr bis 18 Uhr abholen, am Sonntag von 7 Uhr bis 8.30 Uhr.

Für den Liqui Moly Citylauf (10 Km), den WMF BKK Gesundheitslauf (5 Km) und den Ding-Lauf sind die Abholzeiten Samstag, 10 Uhr bis 18 Uhr auf der Messe sowie Sonntag, 10 Uhr bis 12 Uhr im Ulmer Stadthaus.

Der Veranstalter empfiehlt, dass ihr eure Unterlagen bereits am Samstag abholt. Wenn ihr nicht persönlich vorbei kommen könnt, kann auch eine andere Person für euch die Unterlagen abholen. Dazu benötigt sie Namen und die Startnummer der Teilnehmerin oder des Teilnehmers

Ich habe vergessen mich anzumelden! Was nun?

Kein Problem! Für alle Disziplinen könnt ihr euch bis Samstag, 28. September, nachmelden. Möglich ist das in der Donauhalle am Infoschalter von 10 Uhr bis 18 Uhr. Zusätzlich zu den Anmeldegebühren müsst ihr 5 Euro Nachmeldegebühren zahlen. Bitte in bar mitbringen!

Für die kurzen Läufe (Liqui Moly City Lauf, Gesundheitslauf und DING-Walk) könnt ihr euch ebenfalls am Samstag auf der Messe, sowie am Sonntag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr im Stadthaus Ulm nachmelden.

Wir waren beim Einstein Marathon 2018 dabei und haben uns unter die Läufer gemischt:

Youtube

Wie wird meine Zeit gemessen?

Die Zeitmessung erfolgt über einen elektronischen Chip der Firma Abavent. Der Chip befindet sich auf der Startnummer. Ihr solltet ihn nicht knicken oder entfernen! Die Startnummer muss auf der Brust getragen werden. Ohne den Chip beziehungsweise die Startnummer wird eure Zeit nicht gemessen. Den Chip müsst ihr nach Ende des Laufs nicht mehr zurückgeben.

Wie verlaufen die Strecken?

Wann ist der Einstein Marathon zu Ende?

Das Ende der Lauf-Veranstaltung ist voraussichtlich 17 Uhr. Zielschluss für die einzelnen Disziplinen:

Marathon: 15.30 Uhr

Halbmarathon, sowie Handbike- und Inline-Halbmarathon: 12 Uhr

Nordic Walking: 12.30 Uhr

5 km und 10 km-Lauf: 16.15 Uhr

Wie komme ich hin?

Nahverkehr: Alle, die eine gültige Startnummer besitzen, dürfen diese am Veranstaltungstag für alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten DING-Gebiet (Stadt Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm) nutzen. Wer vor dem Start noch keine gültige Startnummer hat, kann für die Fahrt zu den Ausgabestellen die Anmeldebestätigung nutzen, die von den Organisatoren per E-Mail zugesandt worden ist.

Shuttlebusse: Vom Ziel zurück zum Start kommt ihr mit der Linie 1A, die zwischen 10 Uhr und 16 Uhr alle 15 Minuten von der Haltestelle Neue Straße bis zum Messegelände fährt.

Auto: Falls ihr mit dem Auto nach Ulm kommt, parkt ihr am besten in einem der zahlreichen Parkhäuser in Ulm (oder auch Neu-Ulm) und und nehmt anschließend den Bus zum Messegelände. Bitte achtet darauf, das wegen des Laufs einige Straßen gesperrt sein und Umleitungen bestehen werden.

Worauf muss ich während des Laufs achten?

Bitte denkt daran, dass ihr eine gültige Startnummer habt, die ihr auf der Brust tragen müsst, da sonst eure Zeit nicht gemessen wird. Außerdem dürft ihr keine Hilfsgeräte dabei haben, oder von einem Fahrradfahrer beim Laufen begleitet werden. Kinderwagen oder Hunde sind auf der Strecke ebenfalls tabu. bei euch haben.

