Sport Einstein-Lauf vor dem Start

Ulm/Neu-Ulm / uwe

Wenn tausende Sportler am morgigen Sonntag zu den Einstein-Läufen kommen, muss der Nahverkehr funktionieren. Wer eine Startnummer hat, fährt kostenlos im Gebiet des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, lautet ein Sprichwort. Doch auf die Fahrt mit Bussen und Bahnen trifft das nur bedingt zu. Denn indirekt haben die Sportler mit ihrer Anmeldegebühr natürlich auch für die Fahrt bezahlt. Sie dürfen deshalb genug Platz in den Fahrzeugen und auch Pünktlichkeit erwarten. Denn der Veranstalter überweist 11 000 Euro an die Ding für dieses Kombi-Ticket. Ein Großteil davon fließt an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm.

Inzwischen hat sich der Geschäftsführer der Sun-Sportmanagement, Markus Ebner, gestern an die Deutsche Bahn und das Tochterunternahmen RAB (Regionalverkehr Alb-Bodensee) gewandt und beide aufgefordert den pünktlichen Transport „sicherzustellen“.

Schon heute von 10 Uhr an wird auf der Marathonmesse Hochbetrieb herrschen, wenn die Läufer, Skater, Walker und Handbiker ihre Startunterlagen abholen. Dort können sich Fans ein Schild für die Unicef-Fanmeile sichern. Diese kann man individuell gestalten und sie werden pünktlich vor dem Start an der Strecke aufgestellt. Die Unicef-Arbeitsgruppe Ulm freut sich über eine Spende.

Die ersten Straßensperren gelten dann am Sonntag von 7 Uhr an. Um 8.40 Uhr sind die Handbiker die ersten, die an der Messe auf die Strecke gehen, die Skater folgen fünf Minuten später. Um 9.10 Uhr folgt der Startschuss für alle die, die lange laufen wollen. Die sogenannten kurzen Läufe über 5 und 10 Kilometer sind dann nachmittags dran.

Gegen 9.15 Uhr werden die schnellsten Skater bereits im Ziel in der Neuen Straße erwartet, das in diesem Jahr auf der Höhe des Museums liegt. Auch die Handbiker kommen hier an. Alle anderen auf dem Münsterplatz.