Aktion „Mensch, Albert“ ist beendet – eine Bilanz

Ulm / Jürgen Kanold

Nach vier Wochen ist die Aktion „Mensch, Albert“ auf dem Münsterplatz beendet. Ottmar Hörl zieht weiter und kümmert sich um „unseren Ludwig“ in Bonn.

Es ist kein unkomplizierter Umgang der Ulmer mit dem weltberühmten Sohn der Stadt. Nicht nur, dass Albert Einstein nach seiner Geburt nur 15 Monate an der Donau lebte, was manche Heimat-Euphorie stark bremst. Das Jahrhundert-Genie aus jüdischer Familie war auch nicht immer in der Stadt gelitten, schnell wurde nach 1933 die Einstein- in Fichtestraße umbenannt. Der Nobelpreisträger vergaß das nicht und lehnte 1949 dankend die ihm angetragene Ehrenbürgerwürde ab.

Eine kontroverse Geschichte also, die mitbedacht werden muss in der Debatte, wie die Stadt an Einstein erinnern soll. Jetzt aber ist er von vielen Ulmern – natürlich ungefragt – einfach wieder eingebürgert, ja im wahrsten Sinne in Besitz genommen worden: Rund 500 Einsteins habe die Stadt verkauft, bilanziert Ingo Bergmann, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Die am Sonntag beendete Aktion „Mensch, Albert“ mit den von Ottmar Hörl geschaffenen Einstein-Figuren sei „sehr positiv“ verlaufen: ein Medienecho bis nach China und Amerika. Dazu allein etwa 1000 auf Instagram unter #albertandme gepostete Fotos. Und viele Dankesworte der Passanten: Endlich mache Ulm etwas mit Einstein! Dazu Bergmann: „Die Aktion hat deutlich gemacht, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Die Plastiken mussten täglich aufgestellt und wieder aufgeräumt werden. Das sah dann auch, wenn ein Wärter ein paar Einsteins auf dem Wägelchen zu den auf dem Münsterplatz wartenden Touristen fuhr, schwäbisch sparsam bis putzig aus. Ob das jetzt eine große Kunstaktion war, eine geschichtspädagogisch wertvolle PR-Maßnahme mit menschelnden Souvenirs oder einfach ein fröhliches Selfie-Spiel, sei dahingestellt.

Ottmar Hörl zeigte sich am Sonntag allemal sehr zufrieden, als er zum Finale noch ein paar Figuren signierte: „Ein Künstler muss flexibel sein.“ Dass die Ulmer von Anfang an nicht bloß eine Installation betrachten wollten, sondern die Figuren in die Hand nahmen und sie selbst nach Lust und Laune positionierten, gerne in Formation, akzeptierte er. „Diese Lockerheit im Umgang mit Einstein war ja auch eigentlich das Ziel der Aktion.“

Hörls Einstein hat lässig eine Hand in der Hosentasche. „Er ist ein Weltstar, der über allem steht“, sagt Hörl, „wie Ludwig van Beethoven, dessen Musik global verehrt wird.“ Für Bonn, die Beethoven-Stadt, plant Hörl jetzt auch Kunststoff-Kunst in Serie: Der sonst mürrische Komponist als rheinische Frohnatur, die sogar beide Hände in die Taschen steckt. In Bonn übrigens wirbt das City-Marketing schon jetzt mit der Aktion „unser Ludwig“, die im Frühjahr 2019 steigen soll.