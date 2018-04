Wissenschaft Einstein-Idee elektrisiert

Ulm / Harald John

Nicht nur Gemeinderat Hans-Walter Roth zeigt sich elektrisiert angesichts der Idee, eine Ausstellung über Werk und Leben Albert Einsteins in Ulm dauerhaft zu etablieren. Auf einer zweitägigen Reise nach Bern und Winterthur in der Schweiz haben sich Mitglieder der Stadtverwaltung und des Gemeinderates informiert, wie man dem genialen Sohn der Stadt Ulm (geboren am 14. März 1879 in der Bahnhofstraße 20) gerecht werden kann. „Wir haben auf unserer kurzen Reise viele Eindrücke gewonnen, wie man das Leben und Wirken von Albert Einstein in den historischen Kontext einordnen und aufarbeiten kann“, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Kienle gegenüber der SWP.

Die Delegation unter Führung von Kulturbürgermeisterin Iris Mann hatte sich zunächst das „Einsteinhaus“ in der Berner Kramgasse 46 angesehen, wo Besucher das Lebensumfeld des 26-jährigen Einsteins erkunden können. Dann ging es weiter zum „Bernischen Historischen Museum“, wo auf rund 1000 Quadratmetern Fläche Originalobjekte und Reproduktionen, Filme und Animationen zu sehen sind, die 2004 schon im Stadthaus präsentiert wurden.

Dritte und letzte Station war das Technorama in Winterthur, das vor allem mit Blick auf ein mögliches Discovery Center in Ulm spannend ist. Der „Verein Freunde eines Albert Einstein Museums“ hatten im März Gedankenspiele für eine 50-Millionen-Investition vorgestellt, in der die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts und Einsteins Anteil daran ausgestellt werden sollen.

Familiengeschichte im Fokus

Für die Stadt Ulm, so ein erstes Fazit der Politiker, sei deutlich geworden, dass eine Dauerausstellung ausreichende Relevanz besitze und bisher nicht gezeigte Aspekte zum Leben Einsteins und seiner Familie beinhalten könne. „Ich bin in meinem ersten Eindruck bestätigt, dass Ulm durch die Erzählung der Familiengeschichte am Geburtsort dieses Weltbürgers einen einzigartigen Beitrag zur Wahrnehmung Einsteins leisten kann“, bilanzierte Bürgermeisterin Mann am Ende der Reise. „Als Geburtsstadt bietet sich darüberhinaus die große Chance, uns mit anderen Stätten seines Wirkens zu vernetzen.“

Die Idee, neben den wissenschaftlichen Leistungen auch die Umstände Einsteinschen Lebens in Ulm zu präsentieren, unterstützen auch Vertreter des Rates. Einstein-Experte Hans-Walter Roth (CDU): „Die Quintessenz ist, das wir in Ulm die Familie Einstein mehr ins Zentrum rücken. Dem Engländer am Weinhof kommt dabei eine essentielle Rolle zu.“ Die Idee, Einsteins Zeit in Ulm zu illustrieren, unterstützt auch Richard Böker von den Grünen: „Wir haben sehr interessante Eindrücke gewinnen können, aber Ulm muss als Geburtsstadt seinen eigenen Weg gehen“

Martin Ansbacher (SPD) meinte: „Die Exkursion hat uns gezeigt, wie man die Person Einstein und seine wissenschaftlichen Erkenntnisse interessant und anschaulich aufbereiten kann. Wir müssen den berühmtesten Sohn unsere Stadt stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und erlebbarer machen.“ Und Ralf Milde (FDP) ergänzte: „Ulm hat viel Potenzial beim Thema Einstein. Die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt.“

Ergänzend zu einem Science-Museum schlägt CDU-Vertreter Kienle vor, ein touristisches Programm um Stadtspaziergänge zum Geburtsort Einsteins, zum Engländer, aber auch zu Stationen der Familie Einsteins wie Laupheim oder Bad Buchau zu ergänzen. Es müsse diskutiert werden, ob man eine wissenschaftliche Leistungsschau zeigen wolle oder eine Ausstellung, in der die Forschungen Einsteins beschrieben und hinterfragt werden. „Wenn wir hinterfragen, warum Einstein kosmische Strahlungen erforschen wollte und das mit seiner persönlichen Geschichte verknüpfen, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.“