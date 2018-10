Linie 2 Einstein-Allee am Wochenende zum Teil gesperrt

Ulm / cl

In der Wissenschaftsstadt wird am Wochenende der Asphalt für die neue Straßenbahnlinie eingebaut. Von Freitag, 26. Oktober, 15 Uhr bis Sonntag, 28. Oktober, wird deshalb die Albert-Einstein-Allee zwischen dem Kreisverkehr an der Manfred-Börner-Straße und der Sporthalle Nord zur Einbahnstraße in östliche Fahrtrichtung.

Die Umleitung des Ost-West-Verkehrs führt über den Berliner Ring. Die Zufahrt zu den Parkplätzen P26 und P24 an der Neuen Chirurgie ist von Westen möglich. In die Staudingerstraße kann mit Einschränkungen von Westen ein- und nach Osten ausgefahren werden. Das Parkhaus P20 ist in der Zeit gesperrt, als Ausweichmöglichkeit stehen die Parkplätze P26 und P24 zur Verfügung.

Die Busse der Linie 5 in westliche Fahrtrichtung nehmen ebenfalls die Umleitung über den Berliner Ring mit Halt an der Haltestelle Science Park II. Fahrgäste, die zu den Haltestellen Staudingerstraße, Kliniken Wissenschaftsstadt, Universität West, Manfred-Börner-Straße, Hochschule Eselsberg und Lise-Meitner-Straße müssen, steigen an der Haltestelle Sonnenfeld aus, wechseln auf die gegenüberliegende Seite und steigen dort in die Linie 5 zur Wissenschaftsstadt ein. Die Busse der Linie 5 bringen sie dann zu den gewünschten Zielen. Die Linie 15 ist von der Umleitung nicht betroffen.