Meinung Kommentar zu Einstein-Aktion: Defensive Öffentlichkeitsarbeit

Ulm / Jürgen Kanold

Eine spaßige PR-Aktion auf dem Münsterplatz, aber warum hat die Stadt Ulm im Vorfeld diese Hörls-Einsteins nicht besser beworben?

Es ist die vielleicht spektakulärste PR-Aktion der Stadt seit dem Münsterturmjubiläum: 500 kleine Einsteins vor der höchsten Kirche der Welt. Das ist keine ganz originelle Aktion, denn Konzeptkünstler Ottmar Hörl hat mit vielen anderen Berühmtheiten schon viele andere Städte figürlich bespaßt – aber allemal ein toller Hingucker.

Man wundert sich aber, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt dieses Projekt so defensiv vermarktet. Ein Überraschungscoup hatte die Einstein-Aufstellung werden sollen: auf dass die Ulmer und die Touristen ahnungslos zum Münsterplatz schlendern und plötzlich, völlig überrumpelt, den größten Sohn der Stadt Ulm entdecken und es aller Welt lawinenartig weitersagen. Schöne Idee. Aber auch eine interessante Guerilla-Taktik für eine amtlich bestallte städtische Öffentlichkeitsarbeit.

Vielleicht aber ist diese Taktik auch typisch dafür, wie die Ulmer relativ vorsichtig mit ihrem Einstein umgehen. Ab und zu eine Kurz-Euphorie, aber wenig Nachhaltigkeit. Das jetzt diskutierte Einstein-Museum? Was alles möglich wäre, zeigte schon die großartige Ausstellung zum Einstein-Jahr 2004 im Stadthaus, wo es eben nicht nur um Devotionalien, sondern um die Wissenschaft ging, um die Welt, die das Physik-Genie in seinem Kopf entwarf. Daran müsste angeknüpft werden. Kann aber noch ewig dauern. Vorerst darf man sich einen Hörl-Einstein kaufen und in den Garten stellen.