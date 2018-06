Kurs Einladung zum SWP-Feriencamp

Ulm / swp

Wollt ihr in den Ferien mal ein paar Tage lang etwas anderes machen, als faul in der Sonne liegen? Dann bewerbt euch doch für das Feriencamp für angehende Redakteure der SÜDWEST PRESSE im August. In vier Tagen lernt ihr dabei die Grundlagen des journalistischen Arbeitens kennen und dürft sogar selbst recherchieren, schreiben, fotografieren, filmen und Interviews führen.

Wenn ihr zwischen zwölf und 16 Jahre alt und am journalistischen Arbeiten interessiert seid, bewerbt euch per Mail an wir.lesen@swp.de. Schreibt uns bitte euren Namen, euer Alter, von welcher Schule ihr kommt, eure Hobbys und was euch besonders interessiert.

Ort und Zeit Hier die wichtigsten Eckdaten fürs SWP-Feriencamp zusammengefasst: 6. bis 9. August, jeweils von 9.30 Uhr bis 15 Uhr im Medienhaus Ulm, Frauenstraße 77.

Übrigens: Nach dem Camp besteht auch die Chance, in das Jugendreporter-Team der SÜDWEST PRESSE aufgenommen zu werden.