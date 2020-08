Mit und ohne Maske ­– die Ulmer City rechnet mit viel Einkaufspublikum am Samstag wegen des bayerischen Feiertags Mariä Himmelfahrt. Daher sind in Bayern und auch Neu-Ulm alle Läden zu, in Ulm aber den ganzen Tag offen. Foto: Volkmar Könneke © Foto: Volkmar Könneke