Herbstklopfen“ statt. Die Aktion wurde von der Unter dem Motto „Ulm lässt dein Herz höherschlagen“ findet am Freitag und Samstag in der Ulmer City das „“ statt. Die Aktion wurde von der neuen Citymanagerin für Ulm, Sandra Walter , aus der Taufe gehoben.

Mit vielen Aktionen möchten Einzelhändler und Gastronomen an den beiden Tagen aktuelle Trends und Kulinarik für die ganze Familie anbieten.

Lange Einkaufsnacht am Freitag in Ulm

In der City und rund um das Blautalcenter sind viele Dinge geplant – Rabattaktionen, Service-Angeboten und Kinderprogramm. Außerdem fährt das Spatzen-Bähnle am Samstag ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde von der Haltestelle am Münsterplatz durch die Stadt. Am Freitag wird als „lange Einkaufsnacht“ bis 22 Uhr geöffnet.