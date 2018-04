Jubiläum Der älteste Ulmer ist einer der Väter des Computers

Ulm / Verena Schühly

Wilhelm de Beauclair ist mit 106 der älteste Bürger Ulms – und einer der Väter der modernen Informationstechnologie.

Dr. Wilfried de Beauclair ist der älteste Bürger Ulms, am Mittwoch hat er seinen 106. Geburtstag gefeiert. Der deutsche Ingenieur ist ein Computerpionier der ersten Stunde und war ein Freund von Konrad Zuse. Dessen Z 3, 1941 gebaut, gilt als der erste funktionsfähige Computer der Welt.

Kennengelernt haben sich die beiden Männer 1942. De Beauclair war damals 30 Jahre alt und nach dem Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule Darmstadt Assistent am dortigen Institut für praktische Mathematik (IPM). Er forschte an Rechenmaschinen, die komplexe Rechenarten wie Differential- und Integralgleichungen lösen konnten. „Die Mathematik entwickelte sich schnell und man wollte sich nicht mit dem Zeichnen von Kurven abmühen, sondern das mechanisch machen“, erinnert sich der Jubilar.

Also wurde er mit einem Kollegen nach Berlin geschickt, um sich Zuses Maschine anzuschauen. „Die füllte das Wohnzimmer vollständig aus“, erzählt de Beauclair, der „sehr angetan“ war vom Z 3, den der zwei Jahre ältere Zuse gebaut hatte. „Wir hatten die selben Ideen und freundeten uns an.“ Das IPM unterstützte die Entstehung des Z 4.

Obwohl beide Männer samt ihrer Familien nach der Zerstörung ihrer Heimatstädte Ende 1944 im Allgäu landeten, kam es nicht zur Zusammenarbeit. Das Schicksal wollte es anders: De Beauclair wurde im April 1945 von französischen Soldaten festgenommen. „Die dachten, alle deutschen Männer sind entlaufene Soldaten.“ Er wurde interniert, und als er im Dezember entlassen wurde, hatte er sich mit Knochen-Tuberkulose angesteckt. Schwerkrank lag er zwei Jahre im Gipsbett und war erst 1950 wieder arbeitsfähig. Bis dahin hatte er den Anschluss an die Arbeiten Zuses verloren.

Geboren ist Wilfried de Beauclair am 4. April 1912 in Ascona am Lago Maggiore im Tessin, wohin seine Eltern 1906 aus Darmstadt gezogen waren. Beide waren Kunstmaler. 1920 kehrte die Mutter mit ihren beiden Söhnen nach Darmstadt zurück, außer Wilfried gab es den fünf Jahre älteren Gotthard de Beauclair, der Lyriker wurde. So besuchte der Jubilar in Darmstadt die Schule, machte 1930 Abitur und absolvierte ein Maschinenbaustudium. Er wurde wissenschaftlicher Assistent und schloss 1949 mit der Promotion ab.

1942 hatte er Gertrud Schäfer geheiratet, die auch am IPM tätig war. Tochter Beate kam 1943 zur Welt, der Sohn ein Jahr später. 1950 zog die Familie nach Stuttgart, wo de Beauclair bei der Firma SEL an der Entwicklung des Elektronenrechners ER 56 mitarbeitete. Als das Informatikwerk 1960 aufgelöst wurde, wechselte er zur Deutschen Bundespost. Dort übernahm er die Umstellung der Postscheck- und Sparkassendienste auf EDV. „Zuvor wurden alle Bankbelege von Hand abgetippt. Wir haben das automatisiert.“ Als 1977 die letzte Filiale umgestellt war, „konnte ich mich pensionieren lassen“, sagt er. Da war er 65 Jahre alt.

Im Ruhestand hat er zwar seinen Olivetti-Schreibcomputer benutzt, sich aber nicht mehr mit den technischen Weiterentwicklungen befasst. „Ich war ausgelaugt“, erklärt er. Aber er hat miterlebt, wie sich der technische Fortschritt Bahn brach: „Von der Feinmechanik mit Zahnrädern über die Elektrotechnik mit Relais, über Radioröhren bis zu Halbleiterelementen. Und so wurden aus riesengroßen Verbünden von Schaltelementen, die ganze Zimmer füllten, winzig kleine Computerbauteile.“

Die Zeit seiner Pensionierung hat Wilfried de Beauclair für viele Reisen in europäische Länder genutzt, begleitet von seiner zweiten Frau Martha – Gertrud war 1968 an Krebs gestorben. „Zum Kaffeetrinken nach Neuseeland fahren, das tut man erst heute“, sagt der Jubilar über das Reisen jüngerer Zeitgenossen. Besonders gern war er in Mittel- und Südfrankreich, weil dort die Familie herstammt.

Suche nach einer Ruine

Einmal, so erinnert er sich an eine frühe Reise in den 60er Jahren, war er in der Auvergne auf der Suche nach der Ruine der Burg Beauclair. „Da merkte ich, dass mir ein Polizeiauto folgt. Also habe ich mit meinem Ausweis vorgestellt und erfahren, dass die Ruine vor 100 Jahren abgetragen wurde. Mit den Steinen wurde ein Bauernhof gebaut.“

Diese „schöne und sorgenfreie Phase“ endete 1994 mit dem Tod seiner zweiten Frau. Anschließend blieb er zunächst allein in Freiburg, ehe er 2001 zu seiner Tochter und deren Familie nach Herrlingen zog. Seit August 2017 lebt er nun im Seniorenheim Clarissenhof, wo er sich rundum gut versorgt fühlt. An den Wänden seines Zimmers hängen Familienfotos, besonders der vier Enkel und neun Urenkel: „Es werden immer mehr“, freut sich der Jubilar über die vielen Kontakte. Er staunt, wie selbstverständlich die jungen Leute die modernen Computer wie Smartphones nutzen.

Er selbst ist dankbar, wenn er auf sein Leben zurückblickt, besonders „auf die zweiten 50 Jahre, die ich bei relativ guter Gesundheit genossen habe.“