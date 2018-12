Roma-Familie Ulmer Roma-Familie: Eine Wohnungssuche mit Problemen

Ulm / Katrin Stahl

Das Jugendamt kennt die achtköpfige Roma-Familie, die auf engstem Raum in Ulm wohnt, bereits seit langem.

Schockiert, mitfühlend, kritisch – zahlreich waren die Reaktionen, die unser Artikel „Leben auf zwölf Quadratmetern“ bei den Lesern hervorgerufen hat. Der Bericht über die achtköpfige Roma-Familie, die auf engstem Raum in einem Dachzimmer im Ulmer Westen wohnt, wirft weitere Fragen auf, unter anderem: Wie ist so ein Zustand in Deutschland möglich?

Weder Missbrauch noch Gewalt

„Wir betreuen die Familie bereits seit langer Zeit und haben schon viele Bemühungen angestellt“, erklärt Helmut Hartmann-Schmid, Leiter der Abteilung Soziales. So habe man unter anderem den Kontakt zum Jobcenter vermittelt, das seit einiger Zeit die Mietkosten übernimmt.

Gemeinsam mit der Caritas und dem Roten Kreuz helfe das Jugendamt Krasimir Atanasov und Tsvetankava Koleva bei der Suche nach einer größeren Wohnung. Allerdings, so Hartmann-Schmid: „Die Familie muss auch ihren Teil dazu beitragen und zu den verabredeten Terminen kommen.“ Dies sei in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall gewesen. Zudem hätte der häufige Umzug der Familie zwischen Bulgarien und Deutschland die Wohnungssuche immer wieder verzögert. Mehrmals, so Hartmann-Schmid, seien Mitarbeiter des Jugendamtes in der Wohnung gewesen und hätten die Situation im Hinblick auf Kinderschutzaspekte geprüft. Das Resultat: „Die Bindung zwischen Eltern und Kindern ist sehr gut, natürlich trennen wir sie nicht.“ Dies geschehe nur im Fall von Kindesmissbrauch und Gewalt.

Schwierige Suche für Roma

Eine Wohnung für eine achtköpfige Familie zu finden, das sei ohnehin schon schwierig, sagt Hartmut Noerpel-Schneider. Lange Zeit war er als stellvertretender Vorsitzender im Flüchtlingsrat Ulm tätig und unterstützte dort unter anderem eine Roma-Familie bei der Suche nach einer Wohnung. „Für Roma ist es auf dem freien Markt fast unmöglich, etwas zu finden“, berichtet er. Besonderes Mitleid hätte er hierbei für die Kinder. So sei unter anderem unklar, ob diese regelmäßig in die Schule gehen.

Sorgen um die sechs Kinder zwischen neun Monaten und 13 Jahren machen sich auch viele Leser, die bereits über die sozialen Medien und per Mail ihre Unterstützung oder Spenden angeboten haben. Johanna Brischar, die sich schon lange für die Familie einsetzt, freut die Hilfsbereitschaft in der Ulmer Bevölkerung sehr. „Interessierte können sich an die Kirchengemeinde Heilig Geist wenden“, sagt sie. Engagieren wird sich die 80-Jährige auch in Zukunft: „Wir suchen weiter nach einer Wohnung und bei der Möblierung, da helfen wir dann natürlich auch!“

Das könnte dich auch interessieren: