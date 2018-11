Soziales Eine Woche Vesperkirche für Wiblingen

Wiblingen / vs

Zusammen essen und miteinander ins Gespräch kommen, das ist die Idee der Wiblinger Adventstafel. Vom Sonntag, 2. Dezember, bis Samstag, 8. Dezember, gibt es täglich von 12 bis 13.30 Uhr ein warmes Essen in St. Franziskus am Tannenplatz. Zum sechsten Mal stemmen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde vom Tannenplatz gemeinsam die Aktion. Die freiwilligen Helfer kochen, servieren und schauen, dass sich alle Gäste wohlfühlen.

„Eingeladen sind Menschen jeden Alters und aller Nationen und Religionen“, heißt es ausdrücklich in der Einladung. Es gibt an den sieben Tagen immer ein Hauptgericht und einen Nachtisch. An den meisten Tagen wird ohne Schweinefleisch oder -schmalz gekocht, damit auch Muslime mitessen können. Der Speiseplan für die Woche hängt im Foyer von St. Franziskus aus.

Einen fixen Essenspreis gibt es nicht, die Gäste werden um Spenden gebeten. „Solidarität zeigt sich darin, dass diejenigen, die es sich leisten können, einen größeren Beitrag zahlen, damit Geringverdiener mitessen können“, beschreibt Gisela Bantle vom Helferkreis das Konzept der Wiblinger Adventstafel.

Im Anschluss gibt es jeweils noch im evangelischen Teil des Hauses Kaffee und Gebäck.