Musik Eine Welturaufführung als Geburtstagsgeschenk

Ulm / Verena Schühly

Die sprichwörtlichen Spatzen pfeifen es zwar noch nicht von den Dächern, aber der Ulmer Spatz spielt am Sonntag beim letzten Paradekonzert der Saison 2018 auch eine – musikalische – Rolle. Denn es ist nicht nur das letzte von 21 Konzerten seit Mai, sondern es ist das 900. im 40. Jahr seit der Wiederaufnahme der Konzertreihe.

„Und wie zum Geburtstag üblich, gibt es ein Geschenk – ein musikalisches: eine Auftragskomposition von Jörg Murschinski, und sie heißt ,Ulmer Geschichten’. Die Stadtkapelle Ulm wird die Uraufführung machen“, freuen sich Gerhard Bühler und Helga Malischewski, die beiden Vorsitzenden des Vereins Ulmer Paradekonzerte.

Allzu viel wollen die beiden noch nicht über das Werk verraten, aber doch ein bisschen was: Die Idee war es, nicht nur einen Marsch oder eine Polka zu haben, sondern die Vielfalt von Ulm, die auch in den Paradekonzerten durchscheint, auszudrücken. Darum hat der 45-jährige Komponist fünf Episoden der Lokalhistorie arrangiert und daraus ein fünfeinhalb Minuten langes Stück für ein Oberstufen-Blasorchester gemacht. Unter anderem kommen darin eben der Ulmer Spatz, das Münster, der Schneider von Ulm und der Fischermarsch vor.

Das Stück hat aber auch Anklänge an Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, welche der junge Kapellmeister Herbert von Karajan in Ulm dirigiert hat, und an den berühmten Strauss-Walzer „An der schönen blauen Donau“. Wie das alles zusammenhängt – und vor allem zusammenklingt – ist am Sonntag zu hören. Gerhard Bühler selbst ist begeistert, seit er kürzlich bei einer Probe der Stadtkapelle zuhören durfte. „Das wird gigantisch. Und es ist unser Geschenk an die Stadt und die ganze Welt. Denn die Rechte liegen bei uns.“

Info Beim Paradekonzert am Sonntag, 7. Oktober, 11 Uhr im Kornhaus, spielt die Stadtkapelle Ulm unter Leitung von Franco Hänle. Die 75 Musiker spielen Werke von Philipp Sparke, Alfred Reed, Rossano Galante, Rolf Rudin, Malcom Arnold, Perez Prado und Jörg Murschinski. Der Eintritt ist frei.