Geschichte Eine Urkunde als Geschenk an die Stadt

Eine Urkunde als Geschenk an die Stadt

Ulm / vs

„Ulm ist bereits seit dem frühen Mittelalter eine soziale Stadt. Immer wieder haben vermögende Bürger für Arme, Kranke oder mittellose Studenten Geld gestiftet. Aus diesen Stiftungen ging unter anderem die Hospitalstiftung oder die Ulmer Bürgerstiftung hervor“, sagte Thomas Kienle. Für seinen erkrankten Kollegen Dr. Hans-Walter Roth hat Kienle – traditionell zur letzten Gemeinderatssitzung des Jahres – OB Gunter Czisch die „Weihnachtsgabe“ überreicht.

Diesmal handelt es sich um die Abrechnung der Philipp Daniel Faulhaberschen Stipendienstiftung aus dem Jahr 1812. Darin wird Rechnung abgelegt über die Ausgaben der Stiftung in den Jahren 1810 bis 1812. Wie Roth recherchiert hat, wurde die Stipendienstiftung von dem Obrist-Leutnant des Schwäbischen Kreises Philipp Daniel Faulhaber in seinem Testament am 7. Dezember 1770 ins Leben gerufen – und zwar für die Nachkommen der Brüder des Stifters und für alle, die später den Namen Faulhaber führen.

Als Stiftungszweck war verfügt, dass „nicht nur denjenigen, welche Theologie, Jura oder Medizin studieren, sondern auch denen, welche sich der Mathesie oder Schreiberei widmen,“ finanziell unterstützt werden. Wie die Abrechnung zeigt, spielten primär soziale Gründe eine Rolle spielen bei der Auswahl der Stipendiaten. Über den Empfänger Marx Ludwig Faulhaber heißt es beispielsweise, dass er „Geld und Kleidung höchst nothwendig bedürftte.“

Die Familienstiftungen konnte der Staat nicht antasten, hatte Roth festgestellt. „Nachdem 1810 Ulm württembergisch geworden war, trachteten die württembergischen Beamten danach, ulmisches Stiftungsvermögen für staatliche Zwecke zu entfremden oder mit Steuern zu belegen. Dies konnten sie bei expliziten Familienstiftungen aber nicht.“