Krimi Eine Tote auf der Landesgartenschau

Helmut Pusch

Sie sind schon seit 15 Jahren ein Erfolgsduo: der Geislinger Autor Manfred Bomm und sein Kommissar August Häberle. Der ehemalige Ermittler des Landeskriminalamts gehört nach der Polizeireform eigentlich zum Ulmer Polizeipräsidium, hat es aber durch seine Beharrlichkeit geschafft, weiterhin in Göppingen seinen Amtsgeschäften nachzugehen – wenn der gewiefte Polizist nicht anderweitig gebraucht wird. Denn auch wenn dieser August Häberle nichts von den Theo­retikern hält, die längst seine Chefs sind, so wissen die doch: Der Mann arbeitet zwar altmodisch, lässt sich in nichts reinreden, ist mit dieser Methode aber höchst erfolgreich. Als ein Dreivierteljahr vor Beginn der Bundesgartenschau in Heilbronn in einem Altarm des Neckars die Leiche einer Ulmer Biophysikerin gefunden wird, fordern die Heilbronner den legendären Ermittler zur Unterstützung an. Denn die Wissenschaftlerin ist auch eine Beraterin des Gartenschau-Teams. Und auf dieses Großereignis darf kein Schatten fallen.

„Blumenrausch“ hat Bomm seinen nunmehr 19. Häberle-Roman getauft, dessen Handlung fast ganz Baden-Württemberg umfasst. Die Wissenschaftlerin war nicht nur beratend tätig: Sie hat zusammen mit ihrem Lebensgefährten einen Minisatelliten zur Erforschung des Klimawandels entwickelt, den der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst zur Raumstation ISS mitnehmen soll. Was die Ermittler und die europäische Weltraumorganisiation ESA verunsichert: Ein dubioser Amerikaner wollte das Experiment verhindern, und die Wissenschaftlerin wird parallel zum Start der Trägerrakete ermordet. Zudem läuft in den folgenden Tagen an Bord der ISS alles schief.

Jede Menge regionale Bezüge also. Aber mit dem Prädikat Regionalkrimi hat der ehemalige Geislinger Lokaljournalist auch kein Problem. Im Gegenteil: Er weiß, dass viele Leser bekannte Gefilde schätzen. Bomm baut auch gerne reale Personen ein. Viele Ulmer werden etwa den Namen Thomas Kuhnert kennen. Der war der Ulmer Gondrom-Geschäftsführer, im Roman ist er ebenfalls ein pensionierter Buchhändler – allerdings in Heilbronn.

Ein anderer in Ulm und auf der Alb bestens bekannter Name: Jochen Lenk. Der Journalist ist auch Militärhistoriker und hat die Zeit der US-Armee und der Pershings in Neu-Ulm und Heroldstatt aufgearbeitet. Und auch das alles spielt in „Blumenrausch“ eine Rolle. Bleibt nur die Frage: Wer war der Mörder? Etwa ein Gärtner? Der Verdacht drängt sich bei einer Bundesgartenschau allemal auf.

Info Manfred Bomm stellt seinen Roman am 8. März, 19 Uhr, im alten Schulhaus Heuchlingen vor, am 12. März, 19.30 Uhr, in der Sparkasse Illertissen, und am 5. April, im Ulmer Blautal-Center.