Kommentar Christoph Mayer zum Plakate-Ärger in der Hafengasse Eine Stadt ist keine Puppenstube

Ulm / Christoph Mayer

Wie geleckt soll es denn noch sein? Man kann sich nur an den Kopf fassen angesichts der Forderung der

33 Hafengassen-Händler, die bereits am Münsterplatz geltende Plakatierungsverbotszone nun auch auf die kleine Bummelmeile neben der Frauenstraße auszuweiten. Es ist nämlich nicht so, dass dort die Sitten verwildern würden. Auf in gebührendem Abstand an Laternen befestigten Holzgestellen werben Konzertveranstalter, andere Kulturschaffende oder auch Parteien und Sportvereine für ihre Darbietungen und Termine.

Das muss in einer Stadt, die lebendig und hoffentlich auch ein bisschen bunt sein will, erlaubt sein. Von billigem Kirmes-Charakter zu sprechen, der das Gassen-Idyll zerstöre, ist überzogen. Und sagt mehr über das Stadt- und Ästhetik-Verständnis der Beschwerdeführer aus als über die Realität. Offenbar schwebt ihnen ein Puppenstubenidyll vor. Das können sie sich gerne einrichten – aber bitte in den eigenen vier Wänden.

Beinahe devot hat die Stadt den Händlern sogleich Entgegenkommen signalisiert. Dem Vernehmen nach soll nun eine kleine Kultursäule aufgestellt werden. Die allerdings weniger Platz böte als die bisherigen Werbeflächen – und schon werden die Veranstalter jaulen. So bleibt nur die Erkenntnis: Wenn man keine echten Probleme hat, schafft man welche.