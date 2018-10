Bildung Eine Schule bewegt sich

Ulm / Julia Hawener

Das könne die Schule ruhig öfter machen, sind sich Dilara, Nina und Maike aus einer siebten Klasse des Anna-Essinger-Gymnasiums einig. Am Ulmer Gymnasium mit bewegungs- und sporterzieherischem Schwerpunkt wird Bewegung ohnehin groß geschrieben, aber in der vergangenen Woche nochmal in besonderem Maß. Ein Woche lang war ein Parcours aufgebaut – organisiert haben das Ganze die Schüler der Kursstufe zwei im Rahmen ihres Seminars „Leichter lernen durch Bewegung“. Einige von ihnen hatten sich bereits im vergangenen Schuljahr zu Bewegungsmentoren ausbilden lassen.

Das Ziel der Woche sei gewesen, dass die ganze Schule aktiv ist, erklärt der 17-jährige Valentin. Umgesetzt haben es die Schüler mit einem Wettbewerb. Eine ganze Woche lang konnten alle Schüler in den Pausen Punkte sammeln. Pro gelaufene Runde durch den Parcours gab es einen Punkt – für Lehrerrunden sogar zwei. Die Klasse mit den meisten Punkten gewann. So sieht der Parcours aus: Von zwei Trampolinen geht es über einen Balancier-Bürgersteig und eine schräge Wand, die man entlang laufen muss. Weiter geht es durch einem Kletterpark, am Ende landet man vor einer Boulderwand, die es zu bezwingen gilt.

Gestern war das große Finale, auch die Lehrer mussten ran. Selbst der Schuldirektor Dieter Greulich wagte sich auf den Parcour. „Es stärkt den Zusammenhalt zwischen Lehrer und Schüler“, freut sich die 17-jährige Laura über das Gelingen des Projektes. Der sportliche Einsatz der Schule wurde belohnt: Einen Klasseneintritt ins Bad Blau erlief sich die 5d, einen Klasseneintritt ins „X-Treme Jump“ Ulm die 7f, eine Woche Skifahren die 10g.