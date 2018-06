Botanischer Garten Eine Oase für die Natur

Ulm / Lisa Maria Sporrer

Sie ist mehr Leid als Freud eines Gärtners, stört das schöne Bild im Beet und verursacht bei Berührung brennendes Jucken auf der Haut. Und doch wird die Brennessel bei Kennern als Königin der Heilpflanzen betitelt. Sie hat eine blutreinigende Wirkung, entgiftet und liefert Vitamine. Auf der Informationstafel, die im Apothekergarten des Botanischen Gartens auf das Heilkraut hinweist, sind als Anwendungsgebiete Blasen- und Nierenentzündungen aufgelistet sowie Rheumatische Beschwerden. „Es ist eine besonders schöne Jahreszeit. Das Johanniskraut ist aufgeblüht, die rote Spornblume, der Sonnenhut“, sagte Dr. Petra Schäfer, die während ihrer Führung von der Kraft der Arzneipflanzen erzählte.

Das Sommerfest des Botanischen Gartens bot am Sonntagnachmittag neben Verkaufs- und Infoständen, einen Vortrag von Thomas Gronemeyer über fleischfressende Pflanzen, eine Führung von Dr. Karl-Heinz Müller rund um den Teich und besagte Führung durch den Apothekergarten. Die heilende Kraft der Pflanzen stand in diesem Jahr im Mittelpunkt, da momentan in ganz Deutschland die „Woche der Botanischen Gärten“ unter dem Motto steht: Die grüne Apotheke.

„Das Thema Arzneipflanzen genießt in der Medizin immer mehr Bedeutung“, sagte die in der Gingko-Forschung promovierte Schäfer. Heilpflanzen stoßen auch bei Patienten auf großes Interesse, rund 70 Prozent aller Menschen würden lieber pflanzliche Arzneimittel einnehmen – sofern sie denn weitere Informationen dazu bekämen, so die Ulmerin, die in der Hirsch-Apotheke arbeitet. „Die Frage, die ich hier heute vielleicht ein bisschen beleuchten kann, ist, zu klären, wo es richtige und sinnvolle Alternativen zur Schulmedizin gibt. Denn es gibt über die Esoterik-Schiene auch viel Unsinn beim Thema Heilpflanzen.“

Der Apothekergarten sei aber nur eines der Schmuckstücke des Botanischen Gartens, sagte dessen Leiter Prof. Marian Kazda. Rund 25 Hektar Fläche stehen den Besuchern zur Erkundung bereit, die sukzessive ausgebaut wurden. Erst vor zwei Jahren wurde das neue Farntal eröffnet, das nun baulich abgeschlossen ist.

Der Botanische Garten sei aber nicht allein als Augenschmaus für Naturfreunde gedacht, sagte Kazda. Die erste und zweite Säule seien Forschung und Lehre. Auch unter dem Aspekt Artensterben wird dort geforscht, unter anderem durch die Kultivierung von Ackerbegleitflora. „Die Erde verliert gerade Arten, so schnell wie zu Zeiten der Dinosaurier“, sagte Kazda. Mit der großen Freifläche, den Gewächshäusern und einem Herbarium, sei der Botanische Garten auch für die Biologiestudenten unverzichtbar, so Kazda.

Zahlreiche Besucher flanierten beim Sommerfest über die Wiesen, durch das Farntal und erkundeten die Gewächshäuser. „Die Resonanz wird jedes Jahr stärker“, sagte Rudi Lemm, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Botanischen Gartens. Rund 500 Mitglieder zählt der Verein derzeit.

Es handele sich bei der Einrichtung im Ulmer Norden um einen wunderbaren Naturraum, sagte auch Lemms Stellvertreter und Stadtrat Siegfried Keppler. Es sei eine Oase, ein Ort der Begegnung, ein Kennenlernen der Natur. „Viele Ulmer und auch die Menschen in der weiteren Region wissen immer noch nicht, was wir hier für eine Perle haben“, so Keppler.