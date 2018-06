Musik Eine Messe für den Frieden

Next

Der Neue Kammerchor am Schiller-Gymnasium Heidenheim. © Foto: PR

Ulm / abo

Vier Schulchöre aus vier Ländern führen in der Pauluskirche Karl Jenkins’ „The Armed Man – A Mass For Peace“ auf.

Mit Delfinen und Flugzeugen ging es los. Als der Waliser Karl Jenkins 1994 einen Werbespot mit seinem „Adiemus“ unterlegte, landete er einen Hit – und startete als Komponist durch. Besonders seine Chorwerke sind beliebt.

Ein Hauptwerk Jenkins‘ ist „The Armed Man – A Mass For Peace“. Geschrieben hatte er die Friedensmesse während des Kosovo-Kriegs, nun ist sie beim Donaufest zu erleben, am 14. Juli, 20 Uhr, in der Pauluskirche.

Neben christlichen Messe-­Sätzen hat Jenkins Texte von Kipling, Dryden, Swift und Toge Sankichi vertont. Sankichi hatte die Atombombe auf Hiroshima überlebt, war aber 1953 an Spätfolgen gestorben. „The Armed Man“ ist mehrsprachig und multikulturell, verarbeitet auch den Gebetsruf des Muezzins und Material aus dem hinduistischen Epos Mahabharata.

Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, wird die Messe – in Kooperation mit den 29. Schulchortagen Baden-Württemberg – von vier Schulchören aus vier Ländern gesungen: aus Bulgarien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Es spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm.